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31/05/2022 11:41

《新股上市》傳富衛集團基於市況波動推遲本港ＩＰＯ計劃

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》引述消息人士透露，李澤楷下富衛集團（ＦＷＤ）
基於市況波動，因此決定推遲在香港的首次公開發行計劃。
　　報道指，當富衛集團認為市場環境變得利好時，將會重啟上市計劃。消息稱，富衛集團尋求
上市集資１０億美元（約７８億港元）。富衛集團代表拒絕置評。（ｃｗ）

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