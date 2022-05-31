【新冠肺炎】東瀛遊：回港隔離７日礙旅遊業復健，冀政府放寬要求

《經濟通通訊社３１日專訊》日本下月１０日起，恢復接待外國觀光客旅行團，香港被列為

低風險地區，入境者毋須出示疫苗接種證明，並豁免入境檢測和隔離。

東瀛遊（０６８８２）執行董事禤國全表示，上周推出日本旅遊小包團產品後，周末接獲大

量查詢，已有５－６組客人已成團，最快出發日期為下月１５日。他指出，現時的旅遊產品多為

數人一組的小包團，例如由家庭組成的私人訂制行程，費用較疫情前高昂，主要是涉及回港的隔

離費用，以及工作人員成本較少人攤分，公司亦需支付員工回港隔離的薪金。

禤國全表示，雖然多國陸續重新開放旅客入境，但回港隔離７天的限制是旅遊業復甦的最大

阻力，特別是本地隔離酒店供應緊張，費用亦高昂；而且航空公司運力未完全恢復，機票價格無

法降低，估計運力或要長達１年時間恢復。

他表示，客戶反映如果回程隔離日期可以縮短至３天，或者在家隔離，會有興趣出境旅遊，

認為政府可考慮仿效日本，針對各國的疫情嚴重程度，分別放寬回港隔離要求，否則本地外遊數

字難以大升，經營仍有困難。



＊業界人才流失嚴重，重新招聘較為吃力＊



禤國全指，目前業界人才流失嚴重，有不少前線員工已轉行，集團的人手亦由疫情前的逾

６００人，降至目前近２００人。他指出，去年底至今年初，已陸續聯絡去年解散的前線人手，

以準備旅遊業務恢復，但承認重新招聘較為吃力。

他指出，旅遊業前線員工底薪偏低，以目前環境而言，收入亦難以短期內重返疫情前，因此

計劃在首幾個月提供包薪以吸納人手，期望員工收入最終能較疫情前更高。（ｃｗ）

