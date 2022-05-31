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31/05/2022 13:00

【新冠肺炎】東瀛遊：日本團價格遠高於疫前，已有幾組客成團

　　《經濟通通訊社３１日專訊》日本６月１０日起，恢復接待外國觀光客旅行團，香港被列入
「藍色名單」，港人可免檢測及檢疫入境，但初期對象限定有導遊陪同的旅行團。東瀛遊
（０６８８２）創辦人禤國全在股東會後表示，上周推出日本旅遊小包團產品後，周末接獲大量
查詢，已有５－６組客人已成團，最快６月１５日出發。
　　他舉例指，日本７天團的價錢高達３萬元，比疫情前的約１萬元大增，主要因為航空公司運
力有限，令機票成本平均達６０００至７０００元，加上出團導遊及司機的固定成本，由過往
２０至３０人攤分，變成由２至４人攤分，以及回港後，需要安排導遊７日有薪隔離，認為若未
來可放寬一團人數限制，團費可以稍為降低。

＊７天隔離限制是旅遊業復常阻力＊

　　他續稱，４月推出的泰國及新加坡旅遊產品，費用亦較疫情前倍增，預訂量不算太多，目前
涉及約３０－４０人，預計可在６月尾至７月出發。
　化表示，除了日本以外，未來星、馬、韓會陸續開關，對業界有鼓舞作用，惟即使能開團，本
港７天隔離限制是旅遊業回復至疫前水平的關鍵阻力，而檢疫酒店亦供應緊張及價格昂貴，建議
政府就局部疫情緩和地區例如日本，再進一步放寬隔離日數至３天，或安排回港居家隔離。
（ｃｌ）

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