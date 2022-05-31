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31/05/2022 13:26

【互聯互通】港交所冀ＥＴＦ通未來可擴大產品範圍

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國證監會和香港證監會上周五（２７日）聯合宣布，原則同
意兩地交易所將符合條件的交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通，但業界認為納入要求嚴格
，限制了海外指數的業務發展潛力。港交所（００３８８）證券產品發展聯席主管羅博仁
（Ｂｒｉａｎ　Ｒｏｂｅｒｔｓ）表示，ＥＴＦ通範圍需要與股票通保持一致，而且剛考慮推出
，故此會從有限的範圍做起，相信未來可進一步擴大產品範圍。
　
＊相信在港上市ＥＴＦ產品具競爭力＊
　
　　對於中金預計合資格納入ＥＴＦ通的產品僅８隻，羅博仁稱，暫時未有ＥＴＦ通合資格的產
品名單，現行納入資格的原則是與滬深港通準則保持一致，認為ＥＴＦ通首階段目標是擴大互聯
互通產品類別，而本地ＥＴＦ發行商已在籌備內地分銷和市場推廣工作。
　　被問到ＥＴＦ通如何吸引在岸投資者轉至投資本港上市的ＥＴＦ，羅博仁指，本港的指數
ＥＴＦ產品成本較低，加上港股流動性強價差低，以及指數追蹤的誤差，均是投資者的考慮因素
，相信在港上市的ＥＴＦ產品具競爭力，當局現正研究如何進一步增加二級市場的流動性，以及
進一步降低價差。（ｃｌ）

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