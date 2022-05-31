【夜期時段】即月期指報２１３０７點，跌８７點，低水１０８點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３６１點，跌３３點，低水

５４點，最新報２１３０７點，跌８７點，低水１０８點，合約成交９９５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３６６點，跌１２點，低水５１點，最新報７３４８點，

跌３０點，低水６９點，合約成交１２７０張。

