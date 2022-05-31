【特區新班子】李家超：再次感謝中央信任，將盡快完成組班工作

《經濟通通訊社３１日專訊》候任行政長官李家超結束北京行程返抵本港。他在機場會見傳

媒時表示，再次感謝中央對他的信任，委任他為香港特別行政區第六任行政長官，感到非常榮幸

，知道責任重大，會全力以赴，無負中央對他的信任及市民對他的期望。

他提及，國家主席習近平及國務院總理李克強也一致強調，中央堅定不移，全面準確落實一

國兩制，港人治港高度自治方針，全力支持特區政府依法施政，發展經濟，改善民生，以及推動

香港更好融入國家發展大局，維持香港長期繁榮穩定。

他總結過去４日，主要出席３個活動，分別接受總理李克強頒發《國務院令》、與國家主席

習近平及國務院港澳辦主任夏寶龍會面，但未有與副總理韓正單獨會面，亦向習近平及李克強匯

報香港目前情況，包括社會、疫情，而李克強也有要求要做好防控疫情。

他表示，今日上午與夏寶龍見面，期間介紹了香港具體情況。他又指，會履行責任盡快完成

組班工作，向中央提名，按基本法考慮和決定相關人士。

李家超，有向夏寶龍說明了挑選管治班子準則，是按能力、經驗、抱負、承擔及施政理念挑

選，將盡快完成有關工作，向中央作出報告及提名，讓中央考慮及決定任命。（ｂｎ）

