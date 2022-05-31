《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，領展公布業績

《經濟通通訊社３１日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及領展公布業績，料為周三（１

日）市場焦點。



＊加拿大央行公布議息結果，歐元區公布失業率＊



各國重要經濟活動方面，本港時間周三１１：３０ａｍ，英倫銀行官員Ａｎｄｒｅｗ

Ｈａｕｓｅｒ參加有關「數字貨幣和貨幣政策框架」的小組討論。晚上７：００ｐｍ，歐洲央行

總裁拉加德參加國際清算銀行組織的綠色金融高級別小組討論。１０：００ｐｍ，加拿大央行宣

布政策利率決議。

數據方面，周三本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季國內生產總值，季率升幅料由

３﹒４％收窄至０﹒６％，年率升幅料由４﹒２％收窄至２﹒９％。本港時間９：４５ａｍ，中

國公布５月財新製造業採購經理人指數，料由４６升至４８﹒８。本港時間４：３０ｐｍ，香港

公布４月零售銷售，年率跌幅料由１３﹒８％收窄至８﹒３％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區

公布４月失業率，料維持於６﹒８％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布５月ＩＳＭ 製造業

指數，料由５５﹒４降至５４﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：領展（００８２３）等。（ｗａ）

