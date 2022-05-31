《本港樓市》團結香港基金倡精簡建屋行政程序，加強進程披露

《經濟通通訊社３１日專訊》團結香港基金今日發表未來１０年房屋落成量預測報告。團結

香港基金研究總監及土地及房屋研究主管葉文祺表示，發展局於３月提出立法建議以精簡法例相

關的程序，惟他認為，行政層面上亦有很大的精簡空間，即在進入法定程序前，可精簡及整合公

眾咨詢，而在進入收地程序後，政府可以提早收地及清理土地，並同步展開項目各期數的詳細設

計及收地工作；亦建議委託發展商建造部分公共基礎設施，提早發展較後期的私人項目。

葉文祺又認為，政府應加強在建造公營房屋程序上的披露，建議設立一站或平台，讓市民監

察進程；又建議政府在每個項目中增設專責項目經理；以及可運用私人市場協助政府增加房屋供

應。

對於公私營房屋的比例，葉文祺表示，因為本港對公營或私營房屋均有需求，即使更改相關

比例亦不能滿足需求，目前最重要是加大落成量，其後才可以討論比例調整。至於候任特首李家

超提出「提前一年上樓」的計劃，他表示，要等待知悉詳情後才可以回應。

對於市區重建，團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山指出，重建的先決條

件是有額外的土地作安置用途。過去１０年私人住宅拆卸量呈下跌趨勢，本港具潛力或高地積比

的項目愈來愈少，增加市區重建的難度。（ｓｌ）

