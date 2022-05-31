【大灣區】投資推廣署與羅兵咸發表大灣區聯合投資指南

《經濟通通訊社３１日專訊》投資推廣署聯同羅兵咸永道發表綜合投資指南，為正在或計劃

經香港在大灣區設立公司的外國企業提供指引。該指南名為《啟航香港，立足粵港澳大灣區－投

資指南》，因應大灣區迅速發展形勢，為外國企業提供實務建議。

該指南亦介紹了大灣區的最新經濟發展，特別是區內創新及科技、金融服務、商業和專業服

務、生活和創意產業，以及航空業的發展，並展示了大灣區充滿活力的環境，以及經香港進入大

灣區市場的致勝戰略。指南亦對相關政府政策進行解讀，為企業在便利措施方面提出建議，並羅

列相關個案作具體分析，其中包括奧雅納、金杜律師事務所、西門子、渣打銀行等企業。

投資推廣署署長傅仲森表示，無論是從規模還是涉及的領域來看，大灣區蘊含的商機不容忽

視，而且香港是進入大灣區市場的絕佳切入點。香港不僅是聞名的國際金融、貿易和物流中心，

也是國際航空樞紐、國際創新科技中心、區域知識產權交易中心，以及文化藝術交流中心。

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義建議，企業要有「大灣區思維Ｅ」，

做好在區內匯聚及培養人才的計劃，提高生產力和創造力；制訂大灣區戰略，把握新的市場潛力

；發揮大灣區地理優勢，打造穩健的供應鏈；以及善用政策制度加快市場進入。（ｓｌ）

