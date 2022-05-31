【新冠肺炎】林鄭：酒吧出現群組，６月下旬未必落實第三階段措施

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前記者會表示，因本地一直有
出現輸入個案，政府會繼續外防輸入，故在６月３０日之前本屆政府任期之內未見可以放寬措施
，不會做更大規模的放寬措施。
她指出，在社交距離措施方面，本港亦出現酒吧感染群組等，故未必於６月下旬落實第三階
段的措施，但指回歸２５周年的活動可以重啟。（ｂｎ）
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