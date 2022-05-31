【企業盈喜】華新手袋國際控股（２６８３）料全年多賺最少５倍

《經濟通通訊社３１日專訊》華新手袋國際控股（０２６８３）發盈喜，預計截至今年３月

底止年度錄得公司擁有人應佔純利介乎約３６００萬元至４０００萬元，而去年度純利約為

６００萬元，按年增長５倍至５﹒６７倍。

集團解釋，純利增加乃主要歸因於收益由過往年度的約４﹒０４億元增加５３％至報告年度

的約６﹒１８億元，此乃主要歸因於北美市場同時為產品的最大市場持續復甦，原因是疫情持續

改善，消費者的消費模式有所提升，隨著發展中國家經濟改善，市場正在恢復其潛力；及過往年

度疫情導致集團於柬埔寨的生產設施於２０２０年３月底至５月初期間暫停運作，而報告年度，

暫停運作時間較短，僅為２０２１年５月１５日至５月２８日；及集團售出貨品數量增加，而導

致收益增加，以及成功持續實施若干嚴格成本控制措施並減少集團的基本生產營運成本，也令毛

利及毛利率上升。



＊進一步變更全球發售所得款項用途＊



此外，集團表示，其在２０１８年全球發售所得款項淨額約８５３０萬元的原擬定用途已於

招股章程中披露。集團已於２０２２年５月３１日決議進一步重新分配部分未動用所得款項淨額

約７７０萬元，以接受向供應商提前還款以獲得更好的貿易條款。

集團指出，鑑於柬埔寨已招聘及培訓足夠的有經驗工人，以及現有軟件及硬件已升級滿足當

前及近期的需求，集團認為推遲動用所得款項淨額在柬埔寨招聘更多有經驗的工人；及進一步升

級現有軟件及硬件，並將部分未動用所得款項淨額約７７０萬元用於接受向供應商提前還款以獲

得更好的貿易條款，從而降低集團購買原材料的成本並提高毛利率，乃適當及審慎之舉。因此，

集團估計約７７０萬元將分配至接受向供應商提前還款以獲得更好的貿易條款。集團將於商業環

境改善時重新考慮在柬埔寨招聘更多有經驗的工人，並進一步升級現有軟件及硬件，以應對產品

的需求增加。（ａｃ）

