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即市新聞

31/05/2022 16:51

《小傳日記》上海解封魚缸暢旺，升勢沒法擋！

　　《小傳日記》魚缸今日繼續強勢，以全日最高位２１４１５收市，全日升２９１點，差唔多
成３００點！結果月線圖除咗繼續成功收高過２５０月平均線，仲扭轉埋之前連跌三個月嘅頹勢
，按月收升３２５點。
　　５月最後一日，都仲係以內需股做主角，體品佬、食品佬同餐飲佬個ｐａｒｔｙ由噚日開到
今日！體品佬方面；李寧（０２３３１）升多過４巴仙，報６１﹒２銀；安踏（０２０２０）升
多過３巴仙，報８９﹒５銀；特步（０１３６８）升多過３巴仙，報１１﹒３銀。
　　食品佬都繼續起哄；青啤（００１６８）升多過４巴仙，報６７﹒８銀；潤啤
（００２９１）升多過２巴仙，報４９﹒１銀；蒙牛（０２３１９）升差唔多１巴仙，報
４０﹒３銀；農夫山泉（０９６３３）升多過１巴仙，報４３﹒８銀。餐飲佬一樣繼續升；海底
撈（０６８６２）升多過６巴仙，報１５﹒６銀；九毛九（０９９２２）升多過７巴仙，報
１８﹒３８銀；海倫司（０９８６９）升多過９巴仙，報１３﹒６銀。
　　果然魚缸過咗五十天線之後真係大旺，大市總成交額勁升到去２４００億銀！如果總成交可
以ｋｅｅｐ住有咁多，相信魚缸就真係回升！而今日Ａ場都升得喜慶，深證成指升２１７點或升
１﹒９２巴仙，上證綜指升３７點或升１﹒１９巴仙，相對嚟講香江魚缸已經升得無咁勁。
　　今日魚缸臨尾再拗升上去，仲過埋５月初個高位２１２８４，可以話已經突破埋一浪低於一
浪嘅走勢，所以如果未再有利淡消息，魚缸走勢真係已經反轉喇，要追就趁快，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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