《小傳日記》上海解封魚缸暢旺，升勢沒法擋！

《小傳日記》魚缸今日繼續強勢，以全日最高位２１４１５收市，全日升２９１點，差唔多

成３００點！結果月線圖除咗繼續成功收高過２５０月平均線，仲扭轉埋之前連跌三個月嘅頹勢

，按月收升３２５點。

５月最後一日，都仲係以內需股做主角，體品佬、食品佬同餐飲佬個ｐａｒｔｙ由噚日開到

今日！體品佬方面；李寧（０２３３１）升多過４巴仙，報６１﹒２銀；安踏（０２０２０）升

多過３巴仙，報８９﹒５銀；特步（０１３６８）升多過３巴仙，報１１﹒３銀。

食品佬都繼續起哄；青啤（００１６８）升多過４巴仙，報６７﹒８銀；潤啤

（００２９１）升多過２巴仙，報４９﹒１銀；蒙牛（０２３１９）升差唔多１巴仙，報

４０﹒３銀；農夫山泉（０９６３３）升多過１巴仙，報４３﹒８銀。餐飲佬一樣繼續升；海底

撈（０６８６２）升多過６巴仙，報１５﹒６銀；九毛九（０９９２２）升多過７巴仙，報

１８﹒３８銀；海倫司（０９８６９）升多過９巴仙，報１３﹒６銀。

果然魚缸過咗五十天線之後真係大旺，大市總成交額勁升到去２４００億銀！如果總成交可

以ｋｅｅｐ住有咁多，相信魚缸就真係回升！而今日Ａ場都升得喜慶，深證成指升２１７點或升

１﹒９２巴仙，上證綜指升３７點或升１﹒１９巴仙，相對嚟講香江魚缸已經升得無咁勁。

今日魚缸臨尾再拗升上去，仲過埋５月初個高位２１２８４，可以話已經突破埋一浪低於一

浪嘅走勢，所以如果未再有利淡消息，魚缸走勢真係已經反轉喇，要追就趁快，請請！





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