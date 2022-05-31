《真知灼見－溫灼培》認為全球通脹見頂？可能只是幻想！

《真知灼見》儘管拜登政府從５月１日起在市場上每日釋放出１００萬桶戰略石油儲備，但

對壓抑油價似乎幫助不大。市場以上海疫情解封，內地經濟活動即將增強，加上歐盟達成禁止進

口俄羅斯石油協定為由，以作為解釋近期油價上升原因。今早（３１日）於亞洲市場所見，紐約

期油已攀至１１７﹒６４美元，差不多重返今年３月初當歐美最初宣布制裁俄羅斯時的油價水平

。不過，市場的所謂理由去解釋油價上升，相信只純粹是托詞。導致現今油價上升，其重點上周

沙特阿美的行政總裁在世界經濟論壇上已講得非常清楚，就是全球定下進取的減碳排放目標，甚

至定下不再製造汽油車目標後，使油商不再願意加大投資於勘探以至開採油田，使石油供應不斷

萎縮。加上逆全球化行動，當供應鏈要分割，運輸的需求也自然增加，這才是導致今天油價不斷

上升的真正原因。由於歐美的夏季駕駛高峰期已到，加上全球旅遊業正逐步重啟，料往後油價只

會易升難跌。



＊美國天然氣價格攀至１３年高位＊



令事情更壞，是受天氣影響，美國天然氣價格亦攀至１３年高位。眾所周知，受俄烏局勢影

響，歐洲的天然氣價格一直處於高位，但最近美國的天然氣價格亦上升不少，不知不覺間已攀升

至過去１３年的最高水平，究其原因是因當地天氣乾旱所致。一點必須理解，美國的天然氣主要

來自頁岩氣，石油也主要來自頁岩氣轉化成的頁岩石油。而提取頁岩氣是需要用上大量水資源。

所以當美國天氣乾旱，也影響了頁岩氣的開採。上述消息受市場關注是因為會對美國通脹帶來壓

力。



＊普京會願意助烏克蘭糧食出口嗎？＊



最後回觀糧價。歐美國家一直指責俄羅斯阻攔烏克蘭糧食出口以作為威脅歐盟的武器。但據

了解，於過去周末俄羅斯總統普京曾與德法兩國元首透過電話作出會談。會談中，普京承諾會協

助烏克蘭糧食通過黑海出口到歐洲。另外，普京指亦願意增加俄國的糧食及肥料出口到歐洲以助

紓緩當地糧食短缺問題，但呼籲歐盟必須盡快取消對俄羅斯的制裁。除非歐盟取消對俄羅斯所有

制裁，實在令人質疑普京會否履行其容許烏克蘭糧食出口承諾，就讓我們密切觀察事態發展。由

於全球能源價格不斷在上漲，加上糧價現處歷史高位且仍在攀升中，盼望全球通脹見頂回落，似

乎仍是言之尚早。就讓我們觀察上述事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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