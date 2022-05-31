《創富理財－龔俊樺》高通脹蠶食經濟，部署具行業廣泛性浮息基金

《創富理財》美國４月核心ＣＰＩ按年增速放緩至６﹒２％，但按月增速從３月的０﹒３％

反彈至４月的０﹒６％，但仍小於預期的０﹒５％。之前通脹推動的二手車價，在高基數的情況

下已經逐漸放緩。４月份ＣＰＩ增速高企主要是來自能源價格飛升，按月升２﹒５％絕對是最大

的因素。而持續的高通脹環境預期會影響實體經濟，聯合國近期發表報告，下調今年全球經濟預

測，由４％下調至３﹒１％，並指出通脹壓力對環球的經濟復甦能力有重大下行壓力。



＊零售庫存量上升，或為通脹見頂帶來啟示＊



４月份ＣＰＩ增速放緩是否代表已見頂，近期有一項數據或可帶來啟示，首先零售公司的庫

存激增，例如美國兩大零售龍頭沃爾瑪及目標百貨在第一季業績報告中指出，前者庫存較去年同

期增長了３３％，而後者存貨周轉天數由以往的６０天上升至７０多天。庫存的突然激增，加上

美國消費者信心下降，預示著通脹即將放緩。



＊風險溢價因當前通脹而下降＊



在投資方面，根據我們對於通脹與股市關係的研究。在一般情況下，通脹與股市報酬率的相

關性甚低。然而當前的通脹有兩點是值得擔憂，首先通脹 處於４０年來最高。市場預期聯儲局

未來一年的升息幅度為歷史罕見；同時美債息飆升，雖然近期有所回落至２﹒７５％，但仍接近

５年高位。不同於一般情況的是景氣卻在通脹與利率上漲中惡化，風險溢價（ｒｉｓｋ

ｐｒｅｍｉｕｍ）因利率快速揚升反而下降。



＊美股各行業集整下跌，忌過度集中單一行業＊



近期美股除了科技塊板或高估值股出現大幅下跌外，其他相對具防守性的塊板也出現回調。

在過去一個月（以５月２６日美股收市日計），只有能源行業的報酬率是唯一正數，而一些被視

為抗通脹、估值較低的行業，如房地產、公用事業或日常消費，跌幅平均接近６％。在市況極為

波動下，以及大多行業的股價回報率均為負值時，即使投資者買入大型指數的ＥＴＦ都需要面對

更大風險。此外，如果只單一投資趨勢較強的行業的話，即能源類，投資者也需要面對因過度集

中單一行業而出現的非系統風險。



＊浮動息率基金可抵通脹及單一行業的影響＊



在以上眾多不利的風險下，投資者其實可以選擇一些浮動息率基金。這些基金主要投資於具

有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。相對於其他固定收益資產類別，貸款的收益

率較高，並且它們是有抵押品在內，以保障債權人。以及由於其浮動利率性質，比一般投資定息

債券的基金，具備抗通脹性及存續期風險會較低，因此在利率上升的環境中表現相對較佳。此外

，基金投資於不同行業－涵蓋廣泛行業，因此不容易受單一行業的興衰影響。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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