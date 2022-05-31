《積金攻略－黃煥儀》市場波動，進取保守取平衡

《積金攻略》美國陷於逾４０年以來的高通脹，雖然４月份消費物價指數（ＣＰＩ）稍為回

落，但仍高達８﹒３％；為了揭抑通脹，美聯儲本月初大手加息０﹒５厘，是２０００年以來最

大單次加息幅度，並且將於６月開始縮表。結果，股債市場遭逢「雙殺」－－道指從年初的３６

，０００點以上，輾轉下跌到３１，０００點水平；美國１０年期國債孳息率則由年初的１﹒５

厘水平，上升至２﹒８厘，期間更曾突破３厘。

隨著新冠疫情、環球經濟、通脹，以至俄烏局勢的前景充滿不確定性，投資市場趨向波動，

強積金成員不妨藉此機會整合強積金戶口，方便管理之餘，並且根據自己的風險承受程度，以及

距離退休的時間，調整投資策略，將部分資產周調配到風險較低的資產類別，例如保證基金或貨

幣市場基金，避免「將所有雞蛋放在同一籃子上」，於「進取」與「保守」之間取得平衡，務求

進可攻時，退亦可守。



＊保證基金持盈保泰＊



事實上，風險承受程度與距離退休時間，存在反向關係，即是距離退休時間愈長，由於可享

平均成本法的好處之時間更長，風險承受程度便愈高；相反，距離退休時間愈短，風險承受程度

便愈低，皆因一旦遇上投資市場表現不濟，強積金資產大跌，便會嚴重影響退休儲備，此之所以

積金局經常強調成員配置強積金資產宜「隨齡降險」。

因此，面對當前投資市場不明朗時，即將退休人士可考慮將資產轉移到保證基金，以達持盈

保泰之效。環顧現時市場上的保證基金，雖然截至４月３０日的一年期年度化回報率差異甚大，

最高為宏利ＭＰＦ利息基金的０﹒５％，最低為萬全強積金計劃保證基金的－１３﹒０２％，但

以基金推出以來計算，全部均無負回報。



＊了解「條件保證」細節＊



值得一提的是，保證基金有「本金保證」及「條件保證」之分；顧名思義，後者需要成員符

合指定條件，才能獲得有關保證，例如持有該基金達指定年期（例如３年或以上）、供款次數達

指定次數（例如９０次）、在最後一次供款後把資產保留在基金達指定年期（例如５年或以上）

等；而部分保證基金的保證人可於１至３個月前通知成員，單方面更改保證回報率。成員宜詳細

閱讀基金計劃說明書，了解相關細節，或諮詢專業人士意見。

此外，保證基金的基金開支比率（ＦＥＲ）較其餘５個基金類別為高，去年平均為

１﹒８７％（由最低１﹒２９％至最高３﹒３１％）；惟各強積金平台不時提供客戶推廣，成員

可在清楚了解推廣條款及明白自身風險再作決定。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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