【聚焦人幣】人幣中間價續升４４１點子至一周高，報６﹒６６０７

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６０７，
較上個交易日升４４１點子，為連續第二日大幅調漲，創５月２５日以來一周新高，上個交易日
報６﹒７０４８。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６６０７ －４４１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１７４７ －１９８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２１０２ －５８９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８４８７ －５５﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４２０２ －４６２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８８０ －１２１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３６３１ －１４８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８７２１ －２７７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４８７ －５１２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２６１８ －８４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５５ ＋２４﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５７２１ －３３１４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２５０ －１５﹒００
１人民幣╱韓元 １８５﹒６８００ －１１４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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