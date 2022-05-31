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即市新聞

31/05/2022 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價續升４４１點子至一周高，報６﹒６６０７

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６０７，
較上個交易日升４４１點子，為連續第二日大幅調漲，創５月２５日以來一周新高，上個交易日
報６﹒７０４８。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６６０７　　－４４１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１７４７　　－１９８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２１０２　　－５８９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４８７　　　－５５﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４２０２　　－４６２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８８０　　－１２１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３６３１　　－１４８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７２１　　－２７７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４８７　　－５１２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６１８　　　－８４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５５　　　＋２４﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒５７２１　－３３１４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３２５０　　　－１５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒６８００　　－１１４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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