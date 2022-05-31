《鍾之日記》經濟低位或迎曙光，科指結束半年連跌

《鍾之日記》５月３１日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



儘管全國各地仍在採取不同程度的封控措施，但情況較４月有所好轉，尤其是上海即將在明

日（１日）全面「解封」，全國供應鏈壓力將逐步紓緩。國家統計局最新公布５月製造業ＰＭＩ

回升至４９﹒６％，雖然連續三個月處於萎縮區間，但已經高於市場預期的４８﹒６％，且較４

月上升２﹒２個百分點，統計局指製造業總體景氣水平有所改善。不過多被視為「非必要」的服

務業則還未好轉，本月非製造業商務活動指數為４７﹒８％，顯著萎縮勢頭不改，但已較上月回

升５﹒９個百分點。

踏入５月最後一個交易日，港股先低後高，低開１７點報２１１０６，早段最低曾見

２０８５０，並一直在２０９００至２１０００水平窄幅上落，半日高收９１點報２１２１５６

。午市開初靠穩，直至近２時３０分曾升逾２８０點，高見２１４１４，其後走勢靠穩。恒生指

數今天收報２１４１５，升２９１點或升１﹒３８％，主板成交２４５６﹒０２億元。

累計本月港股上漲１﹒５５％，結束連續三個月跌勢，更為可喜可賀的是恒生科技指數在連

跌六個月之後，終於在本月逆轉升０﹒２７％。



＊上海「解封」受期待，滬指拉漲收尾５月＊



作為全國經濟核心的上海終於要結束「靜態管理」，明確於明日（６月１日）零時起解除各

類封控措施，除中高風險地區和封控區、管控區外，區內民眾出行應不再受到「層層加碼」式的

阻撓。關注上海重新運作對經濟的正面影響，加上５月官方ＰＭＩ數據好過預期，除汽車外各權

重板塊領漲，帶動滬綜指全日升１﹒１９％收市，報３１８６﹒４３點，盤中高見３１８８﹒６

點，創今年４月２０日以來新高。深成指今日同漲１﹒９２％，創業板指飆２﹒３３％，科創

５０指數更升３﹒３７％。

資金循陸股通淨流入１３８﹒６６億元人民幣，是５月２０日以來的新高，兩市成交

９３６２億元人民幣，按日漲１５﹒４％。

回顧整個５月，北京上海新增確診數字回落，以及國務院召開緊急會議穩經濟大盤，料各項

經濟指標從低谷回升，滬綜指亦從低位逐步走高，累計５月滬綜指升４﹒５７％，結束兩個月連

跌的趨勢。



＊科技股大漲助慶，大行警告未能放心＊



科技股午後走勢轉強。ＡＴＭＸＪ當中，美團（０３６９０）升幅較大，早市曾升近３％，

午後升幅擴大至逾５％，盤中高見１８７﹒１元創月內新高，收市升６﹒８％，報１８７元；騰

訊（００７００）升３﹒５％，報３６２﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）升逾１％。其他科技股方面，快手（０１０２４）午後曾升近８％，盤中高見

７７﹒４５元創月內新高，收市升７﹒２％，報７６元；萬國數據（０９６９８）揚１１％，報

２９﹒８元，為表現最佳科指股。

過了這一波最嚴疫情封控，互聯網企業大裁員之後，到了６月是否會見到晴天？德意志銀行

發表研究報告指，由於宏觀經濟的不確定性以及中國消費者行為出現結構性變化，認為互聯網巨

頭阿里短期仍面臨挑戰，因而將其目標價下調９％至１５２元，維持「買入」評級。報告提到，

在宏觀不明朗下，今年經濟復甦速度可能放緩，尤其是非消費必需品，例如服裝和化妝品等，強

調阿里的新業務，包括雲業務和國際商務，均面臨各種挑戰。



＊利好汽車政策頻出，長汽飆７％＊



中央近日頻推穩定經濟政策，其中不乏對汽車的消費政策。繼國務院早前公布減免６００億

元人民幣的汽車購置稅，今日再發布《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，要求各地區不得新增

汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實

施城區、郊區指標差異化政策；加快出台推動汽車由購買管理向使用管理轉變的政策文件等措施

。

此外，財政部、稅務總局亦發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的通知。公告指出，對購置

日期在２０２２年６月１日至２０２２年１２月３１日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過

３０萬元人民幣的２﹒０升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

上述消息刺激新能源汽車持續造好，長汽（０２３３３）全日飆７﹒３％，比亞迪

（０１２１１）升１﹒８％。「蔚小理」更連揚三日，理想汽車（０２０１５）收漲３﹒９％，

小鵬汽車（０９８６８）升３﹒１％，蔚來（０９８６６）升２﹒６％。





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