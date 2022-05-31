【樓市鬆綁】市傳鄭州首套首付降至兩成，政策尚未明文已被叫停

《經濟通通訊社３１日專訊》內地二三線城市樓市暖風頻吹，今年３月份率先鬆綁樓市的河
南省鄭州市，傳首套房最低首付已降至２０％，不過部分房企試水不久就被叫停。
據內媒報道，當地多個在售樓盤的最新攬客海報上宣傳稱，首套房最低首付已降至２０％。
業內人士證實，近日確實有部分房企試水低首付，但並未有相關明文政策支撐。此舉在受到市場
廣泛關注後，已被叫停。（ｄｗ）
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