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31/05/2022 08:38

【大國博弈】美國參議員將與蔡英文會面，３０解放軍機飛台灣西南

　　《經濟通通訊社３１日專訊》台灣昨晚宣布，美國國會參議員達克沃斯率團訪台３日，一行
人晚上已抵達台灣。總統蔡英文今早將於總統府接見訪問團，就區域安全、經貿合作及台美關係
等議題交換意見。達克沃斯在台期間，亦會與行政院長蘇貞昌，及經濟部長王美花會面，並接受
外長吳釗燮款宴。
　　美國在台協會表示，達克沃斯今次訪台，是印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就
美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等交換意見。
　　達克沃斯去年６月曾經聯同另外兩名美國參議員，搭坐美軍軍機訪台，宣布美國向台灣捐贈
新冠疫苗。而今次是繼４月美國國會參議員格雷厄姆率領國會議員訪台後，相隔１個多月，再度
有美國參議員訪台。
　
＊台灣：解放軍昨飛入防空區數量是今年第二多＊
　
　　在達克沃斯與蔡英文即將會面之際，台灣的國防部指，解放軍昨日派出３０架軍機，飛入台
灣西南防空識別區，數量是今年來第二多，僅次於１月２３日的３９架次。當中２２架是戰機，
包括殲１６、殲１１、殲１０、蘇３５及蘇３０，其餘包括空警５００預警機，運８偵察機及反
潛機等。空軍派戰機升空應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。（ｊｔ）

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