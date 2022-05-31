【內房困局】標普一周內兩度調降綠地控股評級，將評估其是否違約

《經濟通通訊社３１日專訊》繼多間民營房企陷債務違約風暴後，具有上海國資背景，普遍

被市場視為「半個國企」的綠地控股（滬：６００６０６）亦宣布擬將一筆境外債展期，引發投

資者恐慌，公司股債齊挫，評級機構標普一周內決定再次下調其評級。標普最新將綠地控股的長

期發行人信用評級由「Ｂ－」下調至「ＣＣ」；未償優先無抵押票據的發行評級由「ＣＣＣ＋」

下調至「Ｃ」，展望負面。

該機構稱，將綠地擬延長美元債到期日視作不良債務延期，待該交易完成後，將評估其是否

構成違約。與此同時，負面展望反映標普可能在擬議交易完成後，將綠地發行人信用評級下調至

選擇性違約。此外，穆迪亦下調綠地控股的評級，評級展望調整為負。

根據上周披露的公告，綠地控股正在徵求４﹒８８億美元６月２５日到期美元債的持有人對

擬議修訂和豁免的同意，其中包括延長到期日。知情人士透露，公司提議上述票息為６﹒７５％

美元債延期一年。綠地在公告中表示，最近上海和中國各地的新冠病例激增，再加上封控和旅行

限制等防疫措施，對公司的業務運營、財務表現和短期流動性產生了不利影響。公司全國各地約

一半的售樓處業務已暫停。

綠地控股現跌近１％，報３﹒８７元人民幣。（ｗｌ）

