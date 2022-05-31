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即市新聞

31/05/2022 11:06

【新冠肺炎】標普：內地經濟政策支持非廣泛性，財務指標風險升

　　《經濟通通訊社３１日專訊》標普全球評級表示，隨著嚴格的防疫措施制約經濟活動和收入
增長，內地經濟增長和財務指標的風險上升。疲軟的經濟數據將推動政府採取一系列支持性措施
，以促進消費、扶持小企業及支持供應鏈。標普全球評級信用分析師尹睿表示，如果明年經濟復
甦並增長，中國各項指標面臨的壓力將是暫時的。但他同時強調，時間很關鍵。如果防疫政策保
持不變，中央和地方政府的信用指標可能遭受更大的結構性損失。
　　報告稱，內地４月份的宏觀數據表明，政府採取的積極防疫措施對經濟產生了重大影響。５
月份數據大幅改善的可能性很小，今年中國ＧＤＰ實現５﹒５％增長率的可能性下降。這將給政
府收入帶來衝擊，並弱化中央和地方政府的財政指標。即使政府強調支持經濟的必要性，仍有跡
象表明政府正在針對經濟中的薄弱部分推出新的支持舉措，而非廣泛的政策支持。政府在拉動經
濟時所表現出的審慎態度，在一定程度上反映出其所面臨形勢的複雜性。

＊料地方政府支出不會大增，封控衝擊收入＊

　　與此同時，大宗商品價格上漲、全球糧食短缺，以及發達經濟體加息亦令中國決策者感到頭
疼。通脹預期上升也限制了信用寬鬆政策的實施。這些形勢變化或將給今年下半年及之後的經濟
增長帶來不利影響。政府或許希望保留一定政策空間來應對未來的挑戰。對於財政政策而言，政
府今年將重點執行擴張性的財政預算，並將基礎設施支出提前。但標普預計，地方政府支出不會
超預算地大幅增加。
　　報告還認為，疫情封控的衝擊將主要集中於財政收入。政府可能需要加速動用儲備資金來應
對赤字增加。這可為支撐臨時性的赤字擴張提供一些緩衝，但仍然可能導致中國政府財政狀況弱
化，尤其是考慮到疫情已導致過去兩年政府債務大幅增加。不過政府的償債負擔依然較小。標普
預計中國的信用狀況短期內不會弱化，特別是如果經濟狀況下滑只是臨時性的。政府的防疫措施
依然是經濟走向和財政狀況面臨的最大風險和不確定性。（ｗｌ）

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