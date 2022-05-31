《洞析樓市－魏東》基建資金短缺，國企開辟融資新路徑

《洞析樓市》５月２５日，國務院辦公廳發布了《進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見

》（下文簡稱「意見」），在該「意見」中，國務院就盤活存量資產的背景、重點方向、盤活方

式、政策支持、獲得資金投向等方面給出了明確的政策指向。在目前急需穩定經濟增長大盤、主

動防疫以及復雜的國際形勢的共同疊加下，「意見」的推出對於有效盤活存量資產，形成存量資

產和新增投資的良性循環，提升基礎設施運營管理水平，拓寬社會投資渠道，合理擴大有效投資

以降低政府債務風險，降低企業負債水平等方面具有重要意義，同時，也對２０２２年下半年中

國商業地產市場的發展釋放了積極的信號，從多個角度可以推進商業地產市場的發展。



「意見」出台背景：



進入２０２２年，疫情在全國多地散點爆發，一些大型城市如北京、上海、深圳等均受到嚴

重波及，導致社會經濟活動停滯，２０２２年一季度，中國ＧＤＰ增速為４﹒８％，而據穆迪研

究的預測，二季度中國ＧＤＰ的增速可能會進一步下滑，至全年最低位，這給全年ＧＤＰ實現

５﹒５％的增速目標帶來了巨大的挑戰，也因此，２０２２年下半年的經濟增長顯得尤為重要。



在所有拉動經濟增長的手段中，基建投資無疑是在短時間內最能夠有效拉動經濟增長的方式

，而基礎設施建設投資的力度和政府的財政投入有直接的相關性。在防疫的大背景下，政府不但

需要在防疫上投入資金，同時，為了給企業紓困，政府也在不斷加大減稅降費的各項措施，國務

院預計今年全年退減稅總量將達２﹒６４萬億元，此外，為了避免出現系統性風險，中央政府還

要嚴控地方政府債務。財政收入減少、支出增加、發債謹慎讓當前政府面臨巨大的財政壓力，在

這種背景下，從國有存量資產下手，對低效無效資產進行處置，對優質資產進行盤活，引入民間

資本參與，讓政府財政獲得資金，進一步投入到新的基礎設施建設中，既可讓國資運營機制變得

更加靈活，資源配置效率提高從而釋放出新的經濟增長的動能，增加就業，同時，也可以讓民營

資本獲得需要的資產或一些優質項目的經營權或收益權，從而實現雙贏。



「意見」中提及的重點領域涉及到存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較大的基礎設施

項目資產，包括產業園區、倉儲物流等。此外，老舊廠房、文化體育場館，國有企業開辦的酒店

、餐飲、療養院等非主業資產也在”意見”列出的需盤活名單中。

經過多年投資建設，我國在基礎設施等領域形成了一大批存量資產，我國國有資產規模也在

穩步提高， ２０２０年全國國有企業資產總額達２６８﹒５萬億元，較２０１７年增長了

４６％，是ＧＤＰ總量的２﹒６倍。



這些沉澱的國有資產集中在國企擅長的領域如基建投資、民生事業、戰略新興產業等，但經

過多年的運營，有些資產逐漸成為低效甚至無效資產，一些過往的劃撥用地、工業用地位於城市

核心地帶，造成土地資源的浪費，一些對運營能力要求較高的資產由於缺乏專業的管理導致虧損

，一些港口由於城市的發展亟需重新梳理產業或進行產業提升，一些奧運、全運之後的場館需要

進行用途和功能的盤活改造，城市在退二進三過程中閒置出來的大量廠房亟待合理利用等等。因

此，近幾年，地方政府在有序推動城市更新、盤活存量資產方面的意願強烈，但由於城市更新需

要注入大量資金，很難單獨依靠政府的資金投入，因此引入民營資本參與城市更新成為其中重要

的投資主體就變得尤為重要。過去幾年，我們看到大量經由民間資本參與改造的成功案例，這些

項目的成功改造有的實現了土地價值和項目品質或功能的提升，有的則借由改造實現了產業的導

入和升級，同時，對一些不屬於公司主業的物業，通過出售變現，有效改善和補充了企業的現金

流，放大了企業的資產效益。



不過，從過往的經驗看，國有企業往往對於自有資產的梳理、提升和處置的動力不足，借由

本次”意見”的發布，從政策的角度為國有資產進一步向社會資本開放打開了一個新的窗口，為

未來國有企業未來在資產盤活和在城市更新中更多的引入民間資本提供了推動力。



「意見」在盤活存量資產的方式上提及了要推動基礎設施領域不動產投資信托基金

（ＲＥＩＴｓ）健康發展。進一步提高推薦、審核效率，鼓勵更多符合條件的基礎設施

ＲＥＩＴｓ項目發行上市。



傳統的城市更新前期投入大，對運營能力要求高，且盈利周期長，一些有產權糾紛和瑕疵的

項目如需變現流程較為復雜，往往也需要更長的時間，因此，一些有穩定回報的項目通過資產證

券化的方式進行融資成為目前國有企業盤活存量資產的首選。



基礎設施ＲＥＩＴｓ的發行可以減少存量資產對企業的資金占用，加速資金回籠，回籠資金

則用於新項目建設，形成投融資的良性循環。這種方式可以降低政府債務風險，尤其在當前地方

政府債務壓力較大，融資有難度的情況下，通過盤活存量既可以擴大有效投資，又避免了過去無

序舉債的現象。



２０２０年４月３０日，《關於推進基礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）試點

相關工作的通知》正式發布之後，截至２０２２年３月３１日，國內基礎設施公募ＲＥＩＴｓ共

有１１支產品成功發行，總市值達４４１億元，起到了良好的融資效果。已成功發行的

ＲＥＩＴｓ資產類型包括產業園區、倉儲物流、高速公路和生態環保基礎設施，共包含２９個底

層資產，其中在不動產權類中，產業園區和倉儲物流各占８單。２０２２年５月３０日，證監會

辦公廳與國家發改委辦公廳聯合發布《關於規範做好保障性租賃住房試點發行基礎設施領域不動

產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）有關工作的通知》，要求推動保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ業務規

範有序開展。這意味著保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ試點正式啟動，基礎設施ＲＥＩＴｓ多元化擴

容又邁出實質性一步。此外，清潔能源、新基建等行業也在積極參與基礎設施ＲＥＩＴｓ試點，

對產業園區、高速公路、倉儲物流、生態環保等行業的ＲＥＩＴｓ規模也在持續擴大。多個政策

的密集出台為基礎設施公募ＲＥＩＴｓ的發展提供了有力的政策保障，預計今年會有更多的基建

公募ＲＥＩＴｓ獲批投放市場，為新項目的建設提供更有力的資金支持。



探索促進盤活存量和改擴建有機結合。吸引社會資本參與盤活城市老舊資產資源，地鐵上蓋

物業、交通樞紐地上地下空間綜合開發、保障性租賃住房小區經營性公共服務空間開發等模式，

有效盤活既有鐵路場站及周邊可開發土地等資產，提升項目收益水平。在各級國土空間規劃、相

關專項規劃中充分考慮老港區搬遷或功能改造提升。



２０２１年２月國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》明確提出要「推進以公共交

通為導向的城市土地開發模式」。 ＴＯＤ強調以公共交通為中心，通過交通設施的銜接與互通

來提升周邊物業的價值與收益。目前，參與軌道交通投資的主要以央企、地方國企和融資平台為

主，社會資本參與項目的機會較少。而鐵路場站周邊可開發土地則是良莠不齊，對於優質地塊政

府通常自行開發，而用來吸引社會資本的多是開發難度大、盈利能力低的地塊。與之相對應的是

，社會資本對軌道交通場站周邊的土地開發十分感興趣，但一方面苦於沒有渠道介入，另一方面

出於對項目盈利能力的考量讓他們難以介入。在目前政府財政較為緊張的情況下，本「意見」的

出台有望讓社會資本能夠參與到這個板塊的開發和建設中，從而形成政府、軌道交通集團、投資

人和市民多贏的格局。



總結：

穩住經濟基本盤是當前經濟工作的頭等大事，要完成這樣的任務，對於地方政府而言最大的問題

是錢從哪兒來，在穩增長保就業的巨大壓力下，在防止地方政府進一步擴大隱性債務的紅線下又

能有效籌借到比較多的資金來實現穩增長保就業的問題，「意見」的出台為解決這個問題提供了

方向和路徑。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》



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