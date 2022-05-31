【新冠肺炎】文旅部放寬跨省團隊旅遊規定，不對全行業「一刀切」

《經濟通通訊社３１日專訊》內地新冠疫情繼續回落，昨日（３０日）全國新增陽性個案跌

至不足百宗。國家文旅部今日發布通知，放寬因新冠疫情而暫停跨省團隊旅遊的規定，稱更加科

學精準實施跨省旅遊熔斷機制，堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，原則上不對全行

業實行一刀切。

通知要求，對出現中高風險地區的縣（市、區、旗）和直轄市的區（縣），立即暫停旅行社

及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。待無中高風險地區後，恢

復旅行社及在線旅遊企業經營進出該地的跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

此前的規定是，對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營

該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。省（區、市）內無中高風險地區後，可恢

復旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

深受疫情困擾的上海單日新增新冠陽性創下近三個月新低，社會面也在連續三日有新增後再

歸零，６月１日起將全市將解封，全面恢復正常生產生活秩序，逐步恢復對外交通。野村報告指

出，上海的逐步開放對於迫切需要穩增長的上海、長三角乃至整個中國，都會帶來正面效應。

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