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31/05/2022 14:28

【聚焦數據】首四月服務進出口總額增２１﹒９％服貿逆差降４３％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家商務部公布，今年１到４月，中國服務進出口總額
１９０７４﹒９億元（人民幣，下同），同比增長２１﹒９％；其中服務出口９３３２﹒６億元
，增長２５﹒１％；進口９７４２﹒３億元，增長１９﹒１％。服務出口增幅大於進口６個百分
點，帶動服務貿易逆差下降４３﹒１％至４０９﹒７億元。４月當月，中國服務進出口總額
４５０２億元，同比增長１０﹒８％。
　　１－４月，知識密集型服務進出口８００９﹒９億元，增長９﹒３％。其中，知識密集型服
務出口４５６３﹒６億元，增長１０﹒４％；出口增長較快的領域是電信、計算機和信息服務，
其他商業服務，分別增長１３％、１２﹒４％。知識密集型服務進口３４４６﹒３億元，增長
８％；進口增長較快的領域是保險服務，增速達９１﹒２％。
　　旅行服務進出口繼續恢復。１－４月，中國旅行服務進出口２７１８﹒３億元，增長
９﹒５％。剔除旅行服務，１－４月服務進出口增長２４﹒３％，其中出口增長２６﹒６％，進
口增長２１﹒４％；與２０１９年同期相比，服務進出口增長５０﹒５％，其中出口增長
６７﹒６％，進口增長３３﹒４％。（ｗｌ）

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