【大國博弈】美國頻發積極對台明確信號，北京籲將拜登的表態落實

《經濟通通訊社３１日專訊》美國國會參議員達克沃斯率團訪台３日，一行人昨晚（３０日

）已抵達台灣。蔡英文今早接見訪問團，就區域安全、經貿合作及台美關係等議題交換意見。達

克沃斯在台期間，亦會與行政院長蘇貞昌，及經濟部長王美花會面，並接受外長吳釗燮款宴。到

訪的美方參議員強調，美國不只是在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟

台灣站在一起。事實上，美國最近多次發出積極對台明確信號，被問及中國是否認為美國已經放

棄「戰略模糊」政策時，外交部發言人趙立堅表示，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個

中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

中方敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開

展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，中方將繼續採取有力措施，堅決

維護國家主權和領土完整。趙立堅表示，注意到美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信

號。美國政府應該做的是，把總統拜登的涉台「四不一無意」表態落到實處。

根據北京官方通報，拜登的涉台「四不一無意」，指的是美國不尋求與中國打新冷戰、不尋

求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突。

達克沃斯去年６月曾經聯同另外兩名美國參議員，搭坐美軍軍機訪台，宣布美國向台灣捐贈

新冠疫苗。而今次是繼４月美國國會參議員格雷厄姆率領國會議員訪台後，相隔１個多月，再度

有美國參議員訪台。在達克沃斯與蔡英文即將會面之際，台灣的國防部指，解放軍昨日派出３０

架軍機，飛入台灣西南防空識別區，數量是今年來第二多。（ｗｌ）

