【內房困局】標普信評：今年全國商品房銷售額或跌１５－２５％

《經濟通通訊社３１日專訊》標普信評今日發布報告稱，由於需求疲軟，內地今年全年商品

房銷售額可能面臨１５－２５％的下滑；預計房地產開發企業的經營性現金流將會出現顯著下滑

，行業整體財務槓桿率將上升，而民營房企將面臨現金流萎縮和再融資不暢的雙重考驗。

報告並稱，較弱的需求，一方面是疫情的反復對經濟發展和人員流動形成了較大的限制，受

到部分核心城市封閉等影響，整體房地產市場的需求受到了一定的壓制，而疫情中經濟下行壓力

較大也導致購房者對未來信心較弱進而增加了儲蓄；另一方面是前期出台的各類支持性政策的落

地效果大幅不及預期。



＊首四月全國商品房銷售額同比挫約３０％＊



該機構認為，今年１－４月，全國商品房銷售額累計同比大幅下滑約３０％。與此同時，由

於企業自身銷售下行帶來的基本面惡化，加上金融機構因前期民營房企信用風險事件產生的避險

情緒不會快速恢復，預計民營房企再融資環境的恢復仍需要較長的時間。

標普信評並對典型民營房企信用質量做案頭分析，其中ａａａ至ａ序列的房企有兩家，分別

是萬科（０２２０２）（深：０００００２），龍湖集團（００９６０）；ｂｂｂ序列的民營房

企共１０家，包括碧桂園（０２００７）、新城控股（滬：６０１１５５）；ｂ－及以下共３０

家，包括已在公開市場實質性違約的中國恒大（０３３３３）、世茂（００８１３）等。

（ｗｌ）

