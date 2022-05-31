【數據解讀】統計局：５月中國經濟景氣水平改善，汽車等生產擴張

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局最新公布，５月份，製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為４９﹒６％，雖然連續三個月低於臨界點，但比４月上升２﹒２個百分點，且高於

市場預期的４８﹒６％，製造業總體景氣水平有所改善。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶

河解讀稱，近期疫情形勢和國際局勢變化等因素對經濟運行造成較大衝擊，但隨著高效統籌疫情

防控和經濟社會發展成效顯現，中國經濟景氣水平較４月份有所改善。

在調查的２１個行業中，ＰＭＩ位於擴張區間的行業由上月的９個增加至１２個，製造業景

氣面呈現積極變化。



＊出廠價格指數年內首次跌至收縮期間＊



５月生產指數和新訂單指數分別為４９﹒７％和４８﹒２％，比上月回升５﹒３和５﹒６個

百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。從行業情況看，化學纖維

及橡膠塑料製品、專用設備、汽車等行業生產指數高於上月１０個百分點以上，升至擴張區間，

企業生產活動加快；造紙印刷及文教體美娛用品、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製

品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業新訂單指數重回擴張區間，市場需求有所回升。

當月主要原材料購進價格指數為５５﹒８％，低於上月８﹒４個百分點，繼續高於５５％，

製造業原材料採購價格漲幅有所收窄，但仍處於相對較高水平。其中，造紙印刷及文教體美娛用

品、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、化學纖維及橡膠塑料製品、醫藥等行業主

要原材料購進價格指數繼續位於６０％以上高位，企業原材料採購成本壓力依然較大。

出廠價格指數為４９﹒５％，低於上月４﹒９個百分點，年內首次降至收縮區間，表明製造

業產品銷售價格總體水平回落。其中，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、金

屬製品等行業低於４５％。



＊仍需繼續做好物流保通保暢工作＊



５月，大型企業ＰＭＩ為５１％，高於上月２﹒９個百分點，重回擴張區間，其中生產指數

和新訂單指數分別為５２﹒５％和５０﹒７％，高於製造業總體２﹒８和２﹒５個百分點，大型

企業產需好於製造業總體。中、小型企業ＰＭＩ分別為４９﹒４％和４６﹒７％，高於上月

１﹒９和１﹒１個百分點，景氣水平雖有所改善，但仍低於臨界點。

調查結果顯示，近期出台的一系列打通物流和產業上下游銜接堵點政策成效有所顯現，５月

份反映物流運輸不暢的企業比重較上月下降８﹒０個百分點，但仍需繼續做好物流保通保暢工作

，保障產業鏈供應鏈穩定。（ｗｌ）

