【數據解讀】統計局：５月服務業景氣度較快修復，商務活躍度較低

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局最新公布，５月份，非製造業商務活動指數為

４７﹒８％，比上月上升５﹒９個百分點，非製造業景氣水平明顯改善。統計局服務業調查中心

高級統計師趙慶河解讀稱，全國疫情整體呈現穩定下降態勢，服務業商務活動指數為４７﹒１％

，高於上月７﹒１個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水平。

從行業情況看，調查的２１個行業中有１７個商務活動指數高於上月，其中零售、鐵路運輸

、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業位於擴張區間，業務總

量環比有所增長；住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數繼續位於４０﹒０％以下低位，市

場活躍度持續較低。

從市場預期看，業務活動預期指數為５５﹒２％，高於上月２﹒２個百分點，升至較高景氣

區間，表明隨著疫情逐步得到有效控制，各項穩增長穩市場主體保就業等政策措施不斷落實落細

，服務業企業信心有所增強。

建築業繼續擴張。建築業商務活動指數為５２﹒２％，低於上月０﹒５個百分點，仍保持擴

張態勢。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為６２﹒７％和５９﹒１％，高

於上月１﹒７個和６﹒８個百分點，均在上月較高基數水平上繼續上行，表明近期基礎設施建設

持續推進，為穩增長提供有力支撐。（ｗｌ）

