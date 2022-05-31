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即市新聞

31/05/2022 09:46

【數據解讀】統計局：５月服務業景氣度較快修復，商務活躍度較低

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局最新公布，５月份，非製造業商務活動指數為
４７﹒８％，比上月上升５﹒９個百分點，非製造業景氣水平明顯改善。統計局服務業調查中心
高級統計師趙慶河解讀稱，全國疫情整體呈現穩定下降態勢，服務業商務活動指數為４７﹒１％
，高於上月７﹒１個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水平。
　　從行業情況看，調查的２１個行業中有１７個商務活動指數高於上月，其中零售、鐵路運輸
、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業位於擴張區間，業務總
量環比有所增長；住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數繼續位於４０﹒０％以下低位，市
場活躍度持續較低。
　　從市場預期看，業務活動預期指數為５５﹒２％，高於上月２﹒２個百分點，升至較高景氣
區間，表明隨著疫情逐步得到有效控制，各項穩增長穩市場主體保就業等政策措施不斷落實落細
，服務業企業信心有所增強。
　　建築業繼續擴張。建築業商務活動指數為５２﹒２％，低於上月０﹒５個百分點，仍保持擴
張態勢。其中，土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為６２﹒７％和５９﹒１％，高
於上月１﹒７個和６﹒８個百分點，均在上月較高基數水平上繼續上行，表明近期基礎設施建設
持續推進，為穩增長提供有力支撐。（ｗｌ）

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