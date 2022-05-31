【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ揭經濟迎喘息，惟有指標藏隱憂

【ＦＯＣＵＳ】總理李克強上周三（２５日）「１０萬人大會」警告，「就業、工業生產、

用電、貨運等指標明顯走低」，周二（３１日）揭盅的中國官方５月製造業ＰＭＩ似露一線曙光

－－４９﹒６雖繼續低於榮枯線，但五大分類指數全線反彈。不過，同樣回升的非製造業ＰＭＩ

，一項讀數卻藏隱憂。



＊需求仍弱，新訂單未提振出廠價格＊



國統局今早公布，５月製造業ＰＭＩ報４９﹒６（預期：４８﹒６），較４月的「兩年最低

」回升２﹒２個百分

點，加上上海將於周三（１日）零時起「解封」，或意味短期已經見底。

細看分類指數，權重最大的「新訂單指數」升至４８﹒２，卻未能提振「出廠價格指數」，

更

錄今年以來首次跌入收縮區間，疊加「在手訂單」續跌，都指向需求端依舊疲弱。

權重排名第二的「生產指數」升至４９﹒７，統計局對此指「恢復動力仍有待增強」，但汽

車

業生產指數一馬當先飆逾１０個百分點，重回擴張區間。最新消息指，特斯拉上海工廠的周產量

已恢復至疫情前７０％，６月有望全面復常；此外，新一輪新能源車下鄉政策據報６月啟動。

此外，「主要原材料購進價格指數」連續５個月企於５５以上，顯示原材料價格仍高位徘徊

，

恐續施壓工業企業利潤。而就在隔夜布油升穿１２０美元前，內地再提升成品油價，為年內「九

連

升」。



＊建築業商務活動續刷新逾兩年最低＊



製造業ＰＭＩ好於預期，服務業又如何？數據顯示，非製造業商務活動指數報４７﹒８，按

月大幅

回升５﹒９個百分點，景氣水平明顯改善。不過，對應地產、基建活動強弱的「建築業商務活動

指

數」按月再降０﹒５個百分點至５２﹒２，續刷新２０２０年３月以來最低。

有何啟示？一是房企因資金鏈緊張而減少新開工項目、滯延在建項目短期恐難改善。就在

近日，恒大以逾１３億元人幣將建了逾一半的浙江寧波「城市之光廣場」項目售予國企，輸血集

團營運資金。

二是預期地方以「大幹快上」基建項目為增長保底同難樂觀。野村甚至指，內地政府因抗

疫、退稅、賣地放緩等導致收入大降，面臨約６萬億元的巨大資金缺口。換言之，大興基建或面

臨掣肘。

總而言之，４月遭上海封控外溢效應暴擊的中國經濟，或進入大病將癒的喘息期。但內外需

齊指向疲弱，要走出陰影，勢需更多政策發力。

