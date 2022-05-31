  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2022 13:16

【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ揭經濟迎喘息，惟有指標藏隱憂

　　【ＦＯＣＵＳ】總理李克強上周三（２５日）「１０萬人大會」警告，「就業、工業生產、
用電、貨運等指標明顯走低」，周二（３１日）揭盅的中國官方５月製造業ＰＭＩ似露一線曙光
－－４９﹒６雖繼續低於榮枯線，但五大分類指數全線反彈。不過，同樣回升的非製造業ＰＭＩ
，一項讀數卻藏隱憂。
　
＊需求仍弱，新訂單未提振出廠價格＊
　
　　國統局今早公布，５月製造業ＰＭＩ報４９﹒６（預期：４８﹒６），較４月的「兩年最低
」回升２﹒２個百分
點，加上上海將於周三（１日）零時起「解封」，或意味短期已經見底。
　　細看分類指數，權重最大的「新訂單指數」升至４８﹒２，卻未能提振「出廠價格指數」，

錄今年以來首次跌入收縮區間，疊加「在手訂單」續跌，都指向需求端依舊疲弱。
　　權重排名第二的「生產指數」升至４９﹒７，統計局對此指「恢復動力仍有待增強」，但汽

業生產指數一馬當先飆逾１０個百分點，重回擴張區間。最新消息指，特斯拉上海工廠的周產量
已恢復至疫情前７０％，６月有望全面復常；此外，新一輪新能源車下鄉政策據報６月啟動。
　　此外，「主要原材料購進價格指數」連續５個月企於５５以上，顯示原材料價格仍高位徘徊

恐續施壓工業企業利潤。而就在隔夜布油升穿１２０美元前，內地再提升成品油價，為年內「九

升」。
　
＊建築業商務活動續刷新逾兩年最低＊
　
　　製造業ＰＭＩ好於預期，服務業又如何？數據顯示，非製造業商務活動指數報４７﹒８，按
月大幅
回升５﹒９個百分點，景氣水平明顯改善。不過，對應地產、基建活動強弱的「建築業商務活動

數」按月再降０﹒５個百分點至５２﹒２，續刷新２０２０年３月以來最低。
　　有何啟示？一是房企因資金鏈緊張而減少新開工項目、滯延在建項目短期恐難改善。就在
近日，恒大以逾１３億元人幣將建了逾一半的浙江寧波「城市之光廣場」項目售予國企，輸血集
團營運資金。
　　二是預期地方以「大幹快上」基建項目為增長保底同難樂觀。野村甚至指，內地政府因抗
疫、退稅、賣地放緩等導致收入大降，面臨約６萬億元的巨大資金缺口。換言之，大興基建或面
臨掣肘。
　　總而言之，４月遭上海封控外溢效應暴擊的中國經濟，或進入大病將癒的喘息期。但內外需
齊指向疲弱，要走出陰影，勢需更多政策發力。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/05/2022
歐盟決禁運俄油油價創近3月高　中海油中石油可買入博財息兼收？
人氣文章FOCUS31/05/2022
【FOCUS】PMI揭經濟迎喘息　惟有指標藏隱憂
人氣文章財經熱話31/05/2022
【高追油股？】中海油曾創近兩年半新高　黃瑋傑教追貨策略！
人氣文章財經熱話31/05/2022
《午市前瞻》恒指6月觸及百天線機會大 李寧彈力強惟業績看淡
人氣文章專訪31/05/2022
【專訪】陶冬：通脹拖累拜登民望 　民主黨中期選舉堪憂（有片）
人氣文章大行報告31/05/2022
【大行炒D乜】匯證富瑞齊升比亞迪目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金