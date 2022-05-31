《匯市縱橫－蕭啟洪》尋沃爾克記

《匯市縱橫》人生有幾多個十年！無論是行將退休的你，剛剛踏進社會打拼的你或是剛成家

而為家庭計劃的你，總擁有過或多或少的「十年」。不知讀者還記得十年前自己在幹甚麼嗎？看

到現在的「成就」或「唏噓」，對以往十年自己走過的路或多或少有點自豪或遺憾！筆者想若能

回到十年前重新出發，你會否重踏這十年走過足跡？還是會選擇另一個路徑呢？相信命運的人覺

得縱能回到過去也沒用，因人生的路徑是性格使然，再加上當時的人、事和社會環境，你可能並

沒有真正的「選擇」過，或者整個過程只是物理反應而已！



讀者可能覺得筆者太過「宿命」了，抹殺了個人努力的因素。這個問題在最近熱播「昇爺」

的「尋人記」故事中也對筆者有所啟示。第一季的尋人記令方東昇爆紅，成為了另一個家喻戶曉

的「星爺」。上一季照顧弟妹的姐姐、炒賣郵票的小孩等等，除了勾起了觀眾的回憶，同時亦很

想看看這些當年的小人物在歲月的洗禮下，現今的生活如何？當年的挫折或興趣有沒有改變了他

們的人生？這些確實能引起筆者的興趣。新的一季 「投訴專家」又令筆者體會到，人的行為及

選擇並不一定「有利益意圖」的，更可能是天生的一點點「不凡」而導致的。故事說片中的主角

經常投訴，為的可能並不是甚麼的為民請命，也不是為想要多點「著數」，而只是抵不住其他人

對他的歧視眼光。一直以來因為「奇怪」的行為，已經在他的身上造成了很多的傷害，而當他找

到「投訴」這一途徑能成功改變別人對他的看法後，便逐漸成就這個「投訴專家」了。據節目上

的心理醫生探訪後估計「安仔」（故事主人翁）是有自閉症的部分病徵，這樣便解析了他固執行

為是天生的，也解析了他到現在依然故我的原因。若理解的話會覺得他其實很可愛呢！



喜歡這個節目的人可能並不單是想看看昔日哪些「小人物」的現況、經歷，而是想從這些小

人物走過跟我們走過同樣時代的「結果」，從而回顧一下我們的走法是否並不孤單！也看看我們

過的生活會不會比他們好或為甚麼比他們差。當中也能帶出一些在過程中疏遠了但永不會被遺忘

的一些人、一些事及一些情！



回說金融市場，本月依然動盪！美國十年期國債孳息從３﹒１３％的高位後大幅回檔至

２﹒７４％水準。市場似乎不是對通脹憂慮減退，而是對美聯儲加息的空間開始懷疑。主因為美

國的經濟資料，企業業績均開始轉弱而導致市場產生經濟衰退的擔憂。其實，引致通脹高企的外

在因素仍然沒減退，如俄烏戰爭引起的原油及糧食價格仍在高位而戰爭仍未有完結的跡象，及中

國的疫情管控令窒礙供應鏈未能紓緩等。因此，當美國國內出現增長放緩時，只是標示滯脹的概

率正在上升，並不是標示美聯儲將收手。



若我們拜託「昇爺」尋找上世紀８０年代的美聯儲陀手沃爾克（Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ）看看這位４０年前激烈加息而最終收拾了通脹巨獸的陀手如何看待現在的通脹

問題。可惜就算能請昇爺出馬亦尋他不著了，因沃爾克在２０１９年離開我們，享年９２歲。能

享這麼高齡，其一生確實積福不少，那是否意味著當年大幅加息對付通脹巨獸是正確的呢！



美國通脹在上世紀７０年代開始因政治因素在急速上升，美聯儲在沃爾克的領導下向通脹宣

戰，並大幅加息以阻止惡性通脹來臨。聯邦基金利率最高升至２０％（１９８０年３月及

１９８１年５月）才把這通脹巨獸馴服。通脹也在１９８０年高見１４﹒８％後逐步回落。當中

，美國最優惠利率也上升至２１﹒５％，令供樓一族苦不堪言。這亦導致８０年代左右出現兩次

持續較長的衰退，克服通脹的代價不菲！試想想生活在那十年的人當中要面對超高的利率，同時

差不多一半的時間活在衰退（收入下降）中，確實痛苦！縱然價格上升可能是外部拉動，沃爾克

本著的信念是加息壓制內部需求，這便是我之前跟讀者分享的刀口向著消費者，一刀一刀的砍下

去直至消費者奄奄一息或死掉後便拿下通脹！



隨後美國通脹不斷向下，聯邦基金利率也隨著向下。當中本世紀初有科網股災及９１１恐怖

襲擊及隨後出現的雷曼倒閉事件等，並沒有令美國經濟迅速步入衰退，反而令美國經濟衰退的頻

率愈來愈疏，衰退時間也愈來愈短，「量化寬鬆」實在功不可沒！現在量寬又走到了另一極點了

，面對通脹威脅重臨，同時經濟增長出現了疲態，現在鮑威爾的聯儲局表面上也是採取積極加息

的對策，擺出磨刀霍霍的樣子，但心裏還是小心的盯著經濟衰退的可能，小心奕奕！



若此刻昇爺能訪問沃爾克，他會堅持迅猛加息來抑制通脹嗎？現在美聯儲的鮑威爾就如金庸

小說雪山飛狐的胡斐，刀已架在市民（就如苗人鳳）的頭上了，這刀砍是不砍呢？



＊本周策略＊



日圓：－前周建議候低於１２７﹒５０水平買入美元兌日圓已成交，更新目標１２９﹒５０

，止蝕１２６﹒００。

英鎊：－上周建議候高於１﹒２６００沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒２４００，止蝕

１﹒２７２０。

歐元：－本周建議候低於１﹒０６５０水平買入歐元兌美元，目標１﹒０８５０，止蝕

１﹒０５２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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