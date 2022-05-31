《珠玉之論－陳鳳珠》內地工業有望逐漸回穩

《珠玉之論》國統局表示今年首四個月的全國規模以上工業企業實現利潤總額按年增長

３﹒５％至２﹒６６萬億元人民幣，其中採礦業實現利潤總額同比增加１﹒５倍至５４３５﹒７

億元人民幣，惟製造業、電力、燃氣等實現利潤總額出現下跌。期內規模以上工業企業實現營業

收入同比上升９﹒７％至４１﹒８５萬億元人民幣，營業收入利潤率為６﹒３５％，按年收窄

０﹒３８個百分點。



４月份工業企業利潤按年減少８﹒５％，主要因內地部份地區實施較嚴厲的疫情防控措施，

對工業企業生產經營構成較大影響，導致工業企業利潤出現下跌，其中汽車製造業受衝擊較為明

顯。不過，近日內地持續推出扶持政策，料隨著能源保供、助企紓困、支持實體經濟發展的各項

措施持續落實，工業企業經營將會加快恢復。而目前長三角地區的疫情防控形勢好轉，相信企業

復工復產穩步推進，未來工業企業利潤將會逐漸回穩。



工信部表示要以超常規力度和手段抓好一攬子措施落地見效，確保二季度工業經濟合理增長

，並要適度超前部署５Ｇ、工業互聯網等新型信息基礎設施，組識新一輪新能源汽車下鄉活動，

促進汽車、家電等大宗商品消費。預期汽車行業有望回暖，供應鏈生產鏈將會恢復，而下游消費

需求將會增加，尤其３月及４月的延後需求將會釋放，配合減徵乘用車購置稅及補貼落實，相信

有助支持消費。若汽車行業恢復，將有助推動工業企業利潤及社會零售消費總額增加，預期兩項

數據未來將有望回升。《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票



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