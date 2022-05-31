《股壇解碼－戴名》美經濟數據利淡，盈健（０１４１９）驚喜可期

《股壇解碼》上周二（２４日）公布的新屋銷售遠低於預期，不及市場預期的８０％，加上

周五（２７日）公布的ＰＣＥ物價指數輕微下跌，市場即時調低聯儲局全年加息幅度由

２﹒７５％下調至２，５％，在壞消息當好消息炒的市場邏輯下，美股上周五（２７日）各項指

數均大幅反彈，但一兩個交易日反彈並不代表轉向，暫時仍未看到任何大市轉強跡象，加息步伐

減慢已經是經濟增長見頂的訊號，美國首季ＧＤＰ經修正後為收縮１﹒５％低於預期，投資者不

宜對美股過分樂觀。



＊禍不單行＊



猴痘（Ｍｏｎｋｅｙｐｏｘ） 繼新冠病毒後成為另一人類健康威脅，直到最近為止美國、

澳洲、南美和至少８個歐洲國家都相繼出現確診或疑似病例，雖然猴痘的死亡率和傳染率也偏低

，對經濟的打擊相對來說會比新冠病毒顯得微不足道，但病毒在這次傳播過程中若經歷變種病變

，到時候很有可能又是一場不明確的疫情，投資者不能輕視這隻黑天鵝的存在。



＊跌勢不止＊



官方媒體報道人民幣匯率跌出合理空間，加上央行下調準備金和利率變相量寬更有可能加速

人民幣貶值，相信今年年底人民幣兌美元很大可能跌穿７算。據官方數據得知今年頭四個月的核

酸檢測費用接近３０００億元，由於早前傳聞相關費用將從市民的醫保帳戶內支付，國家醫保局

終於出面澄清，相關費用將由地方政府承擔，但近兩年地方經濟下滑，賣地收入減少，某些城市

（傳聞深圳也包括在內）公務員需要折扣收薪的傳聞最近甚囂塵上，是耶非耶還要待官方報道，

但有一點可以肯定的是中國今年的經濟受疫情打擊下很有可能出現大倒退。



＊唇亡齒寒＊



美國年底取消香港執業會計師資格互認，此舉或引起大量在美國上市的中概股出現審計問題

，但更嚴重的是連帶影響香港上市公司對外資的吸引力，因為當歐美基金和機構投資者不承認香

港的審計報告時，歐美的資金自然卻步，這讓港股後市不容樂觀，阿里巴巴（０９９８８）收入

增純利跌仍然抽升，百度集團（０９８８８）亦出現同樣情況，大戶散貨味濃。本地電商友和集

團（０２３４７）到上周末只錄得３０４萬ｍａｒｇｉｎ，招股情況慘淡，港股大有塘水滾塘魚

的一池死水、基本面向淡的情況，加上期權購沽比例為６３：３７，牛熊證比例高達５６：４４

，熊證重倉區在２０９００附近，看情況本星期又是先高後低的走勢，挾高平好倉再開淡倉動作

明顯，投資者宜趁高套現。



＊股票簡評＊



盈健醫療（０１４１９）主要在香港營運醫務中心提供綜合醫療服務，包括全科醫療服務、

專科醫療服務和牙科服務。集團去年的中期業績亮麗，單單截至去年１２月底的半年收入便上升

接近７０％，毛利升近一倍，股東應佔溢利９０００萬，由於下半年（２０２２年１月至６月）

疫情和疫苗接種會超越上半年，預計下半年淨利潤至少１﹒５億，全年利潤將超過２﹒４億，按

去年的派息比例推算，盈健醫療今年的末期息將在１９仙至２２仙之間，以現價來說息率十分吸

引，而且盈健醫療手上現金充裕有利集團拓展業務和透過收購壯大規模，這些都對集團的未來發

展起了正面作用，集團於今年２月透過間接全資附屬公司健匯作為承租人與業主ＣＲＥ

Ｐｒｏｐｅｒｔｙ （Ｓｔａｒ Ｈｏｕｓｅ） Ｌｉｍｉｔｅｄ訂立有關星光行地下Ｇ０３號

舖和１樓１０２，１０３和平０５號鋪為期六年的租約，此店舖將作為集團的大型醫務中心用途

，主要為客人提供一站式的醫療服務和健康科技相關服務，並且引入新的保健產品以及利用大數

據分析為客戶定制專屬醫療解決方案，這些都令集團的業務更加多元化和全面，由於新冠感染個

案還沒有回落至雙位數，加上政府疫苗通行證亦有利集團營收，投資者可趁現價分段吸納，目標

價在２﹒２元附近。《資深市場人士戴名》



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