《股海恒言－葉澤恒》內地啤酒行業前景分析

《股海恒言》啤酒在酒精類飲料中一直持有較大的市佔率。啤酒產業鏈可分為三個環節：上

游包括原材料（如麥芽、啤酒花及酵母等），亦包括啤酒設備，如釀造、灌裝、包裝等相關設備

等；中游主要是啤酒生產，下游則指啤酒的各種消費渠道，包括超市、專賣店及線上銷售等。



＊內地酒業「十四五」發展規劃＊



中國酒業協會於２０２１年４月９日發布《中國酒業「十四五」發展指導意見》（《指導意

見》），提出未來要顧及消費者的口味以及產品多元化，以滿足消費者需求，相信啤酒行業亦將

循有關方向發展。至於產業路向方面，《指導意見》建議加強國產啤酒大麥產業發展，以確保生

產原料的供應量及價格保持穩定。



＊內地對高端啤酒需求料持續增加＊



內地的啤酒消費者年齡層主要集中於２０至５０歲，在國民收入持續增加、追求較高質素啤

酒的背景下，料對高端及超高端啤酒品牌較為有利，啤酒銷售收入可望持續增長。



＊內地啤酒銷售收入在防控措施解除後或現反彈＊



內地多個地方的防疫措施已經逐步解除，部分大城市的市民生活逐步恢復正常，將有利餐飲

業的表現。因此，預料疫後的夜店及餐館生意有望恢復至疫情前水平，亦有助帶動啤酒消費量回

升，有利啤酒行業回暖。



＊今年世界盃舉行或有利內地利啤酒消費＊



２０２２年世界盃將於１１月中起在中東國家卡塔爾舉行，歷時大約一個月。由於大部分賽

事舉行的時間在北京時間晚上至凌晨，故預期不少內地市民將會在下班後觀賞有關賽事，令啤酒

消費需求增加，或有利啤酒行業表現。



＊總結＊



《指導意見》提供了一定的啤酒行業發展路向，預料內地啤酒行業會趨向口味多元化，且較

著重消費能力較高的年輕一代。同時，隨著防疫措施逐步解除，餐飲業生意回暖，加上今年下半

年有大型體育盛事舉行，料將有利內地啤酒消費。因此，建議投資者可多加留意該行業發展。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中國啤酒行業板塊的相關股份



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