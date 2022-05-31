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即市新聞

31/05/2022 15:35

《股海恒言－葉澤恒》內地啤酒行業前景分析

　　《股海恒言》啤酒在酒精類飲料中一直持有較大的市佔率。啤酒產業鏈可分為三個環節：上
游包括原材料（如麥芽、啤酒花及酵母等），亦包括啤酒設備，如釀造、灌裝、包裝等相關設備
等；中游主要是啤酒生產，下游則指啤酒的各種消費渠道，包括超市、專賣店及線上銷售等。
　
＊內地酒業「十四五」發展規劃＊
　
　　中國酒業協會於２０２１年４月９日發布《中國酒業「十四五」發展指導意見》（《指導意
見》），提出未來要顧及消費者的口味以及產品多元化，以滿足消費者需求，相信啤酒行業亦將
循有關方向發展。至於產業路向方面，《指導意見》建議加強國產啤酒大麥產業發展，以確保生
產原料的供應量及價格保持穩定。
　
＊內地對高端啤酒需求料持續增加＊
　
　　內地的啤酒消費者年齡層主要集中於２０至５０歲，在國民收入持續增加、追求較高質素啤
酒的背景下，料對高端及超高端啤酒品牌較為有利，啤酒銷售收入可望持續增長。
　
＊內地啤酒銷售收入在防控措施解除後或現反彈＊
　
　　內地多個地方的防疫措施已經逐步解除，部分大城市的市民生活逐步恢復正常，將有利餐飲
業的表現。因此，預料疫後的夜店及餐館生意有望恢復至疫情前水平，亦有助帶動啤酒消費量回
升，有利啤酒行業回暖。
　
＊今年世界盃舉行或有利內地利啤酒消費＊
　
　　２０２２年世界盃將於１１月中起在中東國家卡塔爾舉行，歷時大約一個月。由於大部分賽
事舉行的時間在北京時間晚上至凌晨，故預期不少內地市民將會在下班後觀賞有關賽事，令啤酒
消費需求增加，或有利啤酒行業表現。
　
＊總結＊
　
　　《指導意見》提供了一定的啤酒行業發展路向，預料內地啤酒行業會趨向口味多元化，且較
著重消費能力較高的年輕一代。同時，隨著防疫措施逐步解除，餐飲業生意回暖，加上今年下半
年有大型體育盛事舉行，料將有利內地啤酒消費。因此，建議投資者可多加留意該行業發展。
《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與中國啤酒行業板塊的相關股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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