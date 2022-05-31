【新冠疫苗】疫苗通行證第三階段今實施，６０萬人逾期未打針

《經濟通通訊社３１日專訊》第三階段疫苗通行證今日起實施，連日來雖然有數以萬計市民

趕打針，但已接種三針的比率只升至５７﹒１％，當局指，大約６０萬逾期未打第三針的市民仍

未接種，他們今日起不能在食肆堂食，也不能進入超市、街市及商場等表列處所。



＊接種中心：接種量未到頂＊



有份營運疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡在電台節目上表示，近日接種中

心的打針人次，比過往「低潮期」增加約一倍，相信與實施第三階段疫苗通行證有關，周末的預

約率達到七至八成，平日亦有約三分之一，可接種量尚未到頂，現階段仍可應付市民的接種需求

。



＊康復者須自行更新疫苗接種紀錄＊



今日起，１２歲或以上未曾感染新冠病毒的人士，進入食肆等表列處所須完成接種三劑新冠

疫苗。如果距離接種第二針未滿６個月，現有的疫苗通行證仍然有效。至於康復人士則要留意自

己的康復時間與接種要求，例如染疫前已打兩針者，則毋須打第三針，但要自行更新疫苗接種紀

錄以加入康復者身份，「疫苗通行證」才會繼續有效。

政府會在今日至６月２日凌晨零時「適應期」後，到各場所視察，以掌握「疫苗通行證」適

用的指明處所有否遵行規定，以及進入及身處指明處所人士，是否符合要求。（ｃｌ）

