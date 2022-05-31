【特首選舉】李家超：施政方針應「以人為本」，為市民解決問題

《經濟通通訊社３１日專訊》候任行政長官李家超昨日在北京，獲總理李克強頒發行政長官

委任狀，之後再獲國家主席習近平接見。李家超日前接受《新華社》專訪時表示，希望上任後建

立一個關愛共融、有發展、有希望、有活力的香港，既聯結世界，亦融入國家發展大局。



＊視房屋問題為主要責任＊



他表示，上任後會與團隊討論每個政策範疇內優先處理的事項，而政府應以「以人為本」作

為施政方針，應該處理市民最關注的問題，所以他將房屋問題作為主要責任，從「提速、提效、

提量」幾方面，加以解決。

針對土地房屋的供應，李家超表示，一上任就會研究設立「公營房屋項目行動工作組」及「

土地房屋供應統籌組」，這兩個組都會由司長統籌帶領，他特別要求「公營房屋項目行動工作組

」在上任１００天後就交出第一份報告，提出加快房屋供應的意見建議。



＊基本法２３條立法是政府憲制責任＊



李家超又表示，儘管港區國安法基本上已控制好最關鍵的一些風險，但將基本法２３條立法工

作做好依然是政府的憲制責任；又重申美國對他實施的所謂制裁是無理，他嗤之以鼻，會堅定不

移繼續維護國家安全，確保國家的發展利益。

李家超又表示，十四五規劃綱要及大灣區建設可鞏固香港的固有優勢，並增加一些新興的優勢

，貢獻國家，例如將香港建成中外文化藝術交流中心及國際創新科技中心，就是新興的優勢，而

固有的優勢如人民幣離岸業務中心，把這方面的優勢做好做大，幫助人民幣流通，同時利用融資

風險管理，將香港國際金融中心做大做強，這個肯定是一個方向。



＊行政與立法須找出創造社會價值新方法＊



李家超表示，會創造有效施政能力 李家超在專訪時又指，新選舉制度下當選的行政長官，有

責任組建好一支愛國愛港的管治團隊，需要釋放「愛國者治港」的價值，就需要行政與立法在溝

通及配合中，找出新的創造社會價值的方法，他與立法機關會用好」愛國者治港」，創造有效的

施政能力。

