【香港政情】慶回歸活動陸續推出，主題曲《前》打頭炮

《經濟通通訊社３１日專訊》為慶祝香港特區成立２５周年，政府和社會各界將舉辦一連串

精彩活動讓市民大眾參與。政府今日率先發放兩條宣傳短片打響頭炮，包括由香港電台製作的香

港特區成立２５周年主題曲《前》，以及宣傳慶祝回歸２５周年的主題－－「砥礪奮進廿五載

攜手再上新征程」。



＊《前》由２８位歌手獻唱＊



《前》由著名音樂人陳少琪作詞及監製、音樂人張家誠作曲、編曲及監唱，並首次有２８位

香港及內地歌手齊齊參與演唱。歌名《前》，展現國家為香港帶來新機遇，鼓勵年輕人把握機會

，同心創建，讓香港在保持長期繁榮穩定的路上，邁步向前。參與主題曲的首版演出歌手有譚詠

麟、張學友、劉德華、鍾鎮濤、陳慧嫻、草蜢、李克勤、容祖兒、楊千嬅及林峯等。



＊旅發局７月呈獻「幻彩詠香江」特別版＊



至於「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」，則展示香港２５年來即使面對各種挑戰，始終

堅韌自強；香港透過積極融入國家發展大局，將迎來更多機遇，大家攜手創造未來的香港。

慶祝活動方面，督導委員會表示多元精彩的項目會陸續推出，涵蓋文化藝術、休閒康樂、美

酒佳餚、各式主題研討會等，遍布全港１８區。

香港旅遊發展局亦會舉辦多項大型慶祝活動，包括於７月呈獻「幻彩詠香江」特別版及「香

港雞尾酒節」和十月舉行「香港美酒佳餚巡禮」等活動。香港郵政亦會於７月１日發行一套慶祝

特區成立２５周年紀念郵票。（ｃｌ）

