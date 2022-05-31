【新冠肺炎】本港新增３２９宗確診，再多２７宗學校呈報個案

《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

３２９宗新冠肺炎確診，包括１１４宗經核酸檢測確診病例，以及２１５宗快速檢測陽性呈報個

案。當中３５宗屬輸入個案，並無新增病患離世。

另外，再多２７宗學校呈報陽性個案，涉及２０名學生及７名職員，分別來自２４間學校。

過去７日，有５學校有兩宗或以上個案，其中３間學校的個案有流行病學關連。（ｃｌ）

