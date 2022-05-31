【新冠肺炎】本港新增３２９宗確診，再多２７宗學校呈報個案

《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
３２９宗新冠肺炎確診，包括１１４宗經核酸檢測確診病例，以及２１５宗快速檢測陽性呈報個
案。當中３５宗屬輸入個案，並無新增病患離世。
另外，再多２７宗學校呈報陽性個案，涉及２０名學生及７名職員，分別來自２４間學校。
過去７日，有５學校有兩宗或以上個案，其中３間學校的個案有流行病學關連。（ｃｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話31/05/2022
上海明解封兼行業踏入旺季 青啤遭復星減持照升近半成
|中國故事31/05/2022
《神州經脈》製造業PMI勝預期 滬指月漲逾4%外資連三日捧場
|財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力
|財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】比亞迪宜候調整吸納 染藍新貴中升受惠復產
|財經熱話31/05/2022
【重新起動】林嘉麒：金風科技現價可上車 有買貴冇買錯！
|財經熱話31/05/2022
歐盟決禁運俄油油價創近3月高 中海油中石油可買入博財息兼收？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰