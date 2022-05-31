【新冠肺炎】中環兩酒吧群組再多１４人染疫

《經濟通通訊社３１日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表

示，中環兩酒吧群組再多１４人染疫，其中，夜店Ｚｅｎｔｒａｌ群組發現多４宗個案，累計

２７宗；酒吧Ｉｒｏｎ Ｆａｉｒｉｅｓ ＆ Ｊ﹒ Ｂｏｒｏｓｋｉ再多１０宗個案，累計

３２宗。

衞生防護中心日前公布，兩間酒吧同一時段分別各有７００人次到訪，被問到當局追蹤情況

時，張竹君指，兩間酒吧各仍有逾１００顧客未做檢測。她認為是否找到源頭個案並非大問題，

社區有２００至３００宗個案每個都有傳播鏈，但不希望有大型的群組爆發。至於酒吧是否有違

規，她認為有待相關部門交代。



＊太古城麥當奴群組多一宗個案＊



衛生防護中心的病毒基因分析亦發現，太古城３期麥當勞群組有多１名患者，懷疑感染

Ｏｍｉｃｒｏｎ分支ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，患者在會展新翼一樓做倉務員，本月２６日發病，

２８日檢測陽性，他曾到過員工餐廳食早餐，於本月２５日及２６日早上７時３０分至８時在員

工餐廳用膳的人需要強制檢測。

此外，今日再增６宗Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒的輸入個案，累計７８

宗個案，另再多一宗ＢＡ﹒５輸入個案。（ｃｌ）

