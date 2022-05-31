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31/05/2022 16:52

【新冠肺炎】中環兩酒吧群組再多１４人染疫

　　《經濟通通訊社３１日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表
示，中環兩酒吧群組再多１４人染疫，其中，夜店Ｚｅｎｔｒａｌ群組發現多４宗個案，累計
２７宗；酒吧Ｉｒｏｎ　Ｆａｉｒｉｅｓ　＆　Ｊ﹒　Ｂｏｒｏｓｋｉ再多１０宗個案，累計
３２宗。
　　衞生防護中心日前公布，兩間酒吧同一時段分別各有７００人次到訪，被問到當局追蹤情況
時，張竹君指，兩間酒吧各仍有逾１００顧客未做檢測。她認為是否找到源頭個案並非大問題，
社區有２００至３００宗個案每個都有傳播鏈，但不希望有大型的群組爆發。至於酒吧是否有違
規，她認為有待相關部門交代。

＊太古城麥當奴群組多一宗個案＊

　　衛生防護中心的病毒基因分析亦發現，太古城３期麥當勞群組有多１名患者，懷疑感染
Ｏｍｉｃｒｏｎ分支ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，患者在會展新翼一樓做倉務員，本月２６日發病，
２８日檢測陽性，他曾到過員工餐廳食早餐，於本月２５日及２６日早上７時３０分至８時在員
工餐廳用膳的人需要強制檢測。
　　此外，今日再增６宗Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１變種病毒的輸入個案，累計７８
宗個案，另再多一宗ＢＡ﹒５輸入個案。（ｃｌ）

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