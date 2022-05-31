【外圍經濟】鎳價突破３萬美元，受惠於中國放寬防疫措施限制

《經濟通通訊社３１日專訊》昨天倫敦金屬交易所的鎳價一度上升８﹒２％，最高曾見每噸

３３６１０美元，收市報２９２７９美元，升３﹒５％。中國放寬防疫封控措施增強了復甦憧憬

，刺激工業金屬價格上升。

其他金屬方面，銅、鋅和錫等價格亦上升。銅價上升０﹒９％。鋅價上升１﹒５％。

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