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31/05/2022 12:05

【外圍經濟】瑞信正考慮增資方案，或出售子公司

　　《經濟通通訊社３１日專訊》《路透社》引述兩位知情人士報道稱，瑞信正初步考慮充實資
本的方案。
　　其中一位知情人士向《路透社》表示，今次增資規模可能超過１０億瑞郎，但尚未確定。另
一人士則向該社表示，出售子公司，例如賣掉資產管理業務也是一種可能性。
　　瑞信則向《路透社》稱該行目考慮募集更多股本。（ａｌ）

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