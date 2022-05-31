【外圍經濟】瑞信正考慮增資方案，或出售子公司

《經濟通通訊社３１日專訊》《路透社》引述兩位知情人士報道稱，瑞信正初步考慮充實資

本的方案。

其中一位知情人士向《路透社》表示，今次增資規模可能超過１０億瑞郎，但尚未確定。另

一人士則向該社表示，出售子公司，例如賣掉資產管理業務也是一種可能性。

瑞信則向《路透社》稱該行目考慮募集更多股本。（ａｌ）

