  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒５億人幣，買李寧沽騰訊


　　《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指高開２３６點，報２０９３３點。最高升
４７１點報２１１６９點，最低升１８７點報２０８８５點。恒指收報２１１２３點，升４２６
點或２﹒０６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１﹒５億元人民幣，減少９０﹒８％。北水淨買入最多的個股
依次是李寧（０２３３１）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交１２８８﹒１１億元增加７﹒３％。其中港股通成交２６４﹒９億元，佔總成交
２０﹒６％。
　
＊深圳上海齊推支持經濟措施＊
　
　　深圳市發改委、深圳市商務局等六部門聯合印發實施《深圳市關於促進消費持續恢復的若干
措施》，圍繞消費端、生產端同發力，實物消費、服務消費雙促進，長期政策、短期措施相結合
，提出九大方面３０條措施，據相關部門預計，將拉動消費約４５０億人民幣。在支持個人消費
者購買汽車方面，對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超
過１萬元╱台補貼。
　　此外，上海市政府昨日發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出５０條助企紓困
新政策，包括緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大
退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼等。
　　《方案》明確，上海將對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等５個特困行業，從
４月起階段性緩繳社會保險費單位繳納部分。對餐飲、零售、旅遊、交通運輸、文體娛樂、住宿
、會展等受疫情影響嚴重的７類行業中不裁員少減員的企業，發放一次性穩崗補貼。補貼標準按
照企業參保人數每人６００元計算，一個企業補貼上限３００萬元。
　　李寧升１１﹒０２％報５８﹒４５元，北水淨買入３﹒４億元；快手升３﹒４３％報
７０﹒９元，北水淨買入２﹒４億元；中國移動升０﹒１％報５０﹒６５元，北水淨買入２億元

　　騰訊控股升２﹒４％報３５０元，北水淨賣出５﹒３億元；小米集團升３﹒６２％報
１２﹒０２元，北水淨賣出１﹒６億元；比亞迪股份升２﹒３８％報２７５元，北水淨賣出
８５００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒３６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒９６
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　１﹒３４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－５﹒２９
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒５８
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒８５
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－０﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/05/2022
《神州經脈》上海50條政策振經濟　滬綜指四連揚　人幣連彈兩日
人氣文章財經熱話30/05/2022
航班有望增開、滬推進復工兼人幣反彈　中資航空股持續造好
人氣文章市場動向30/05/2022
中銀香港證券服務「夥力最強」 免佣優惠減低投資成本
人氣文章專訪30/05/2022
【專訪】陶冬：多國陷「流動性陷阱」（有片）
人氣文章財經熱話30/05/2022
【兗礦仍可吼？】張智威拆解兗礦能源下跌之謎　籲呢個位可吼！
人氣文章財經熱話30/05/2022
【6月部署】黃偉豪料港股走勢樂觀！咩板塊會係升市功臣？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金