【新冠肺炎】全球疫情簡訊：遊日泰國客染疫，同團三人全隔離

《經濟通通訊社３１日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

５３２，２１３，９８９人，每日新增確診人數４５９，２２１人，日本２４日試行對外國旅行

團開放，１名泰國遊客證實確診，同行的３名團友作為密切接觸者正在隔離。台灣疫情指揮中心

就指，台灣觀光旅遊是否可望於７月全面解封，需要慎選時機。

治癒人數５０３，１７５，３３８人，死亡６，３１２，１１１人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４３１５８５８２ ２８３３ ４２６１５５７４ ５２４６３０

韓國 １８１０３６３８ １７１７６ １７７０２９１９ ２４１７６

土耳其 １５０７１７７２ ９０８ １４９７０３１０ ９８９６１

日本 ８８３１０１２ １８６８６ ８５３１０９９ ３０５９５

伊朗 ７２３１８０２ ２４０ ７０４７８１７ １４１３１０

印尼 ６０５４６３３ ２１８ ５８９５１７６ １５６５８６

馬來西亞 ４５０５０５９ １３２５ ４４４５６１１ ３５６６９

泰國 ４４５０４５７ ３９５５ ４３８０５７７ ３００２２

菲律賓 ３６９０４５１ １９７ ３６２７５４８ ６０４５５

伊拉克 ２３２８０１９ １１１ ２３０１８１６ ２５２１９

中國台灣 ２０３２９８３ ８０６２８ ５０３２５９ ２２５５

孟加拉國 １９５３４８１ ３４ １９０２５９１ ２９１３１

巴基斯坦 １５３０３８５ ５４ １４９６１２３ ３０３７９

新加坡 １２９８３０９ ２３８９ １２２０４４０ １３８６

沙特阿拉伯 ７６７４１２ ６８６ ７５１７９８ ９１４５

中國內地 ２２４０９９ ５０ ２１６３６５ ５２２６

歐洲

法國 ２９４８４１１１ ４６７３ ２８８７２９７３ １４８２５１

德國 ２６３１０２９４ ２３４０６ ２５３１１６００ １３９０６９

英國 ２２２９４５２４ １６８２８ ２１９２３５８０ １７８５４９

俄羅斯 １８３３１３６３ ３５２６ １７７３９３５６ ３７９１１７

意大利 １７３９６７２３ ７８４６ １６５３１２３１ １６６６３１

西班牙 １２３２６２６４ － １１７１５２６０ １０６３４１

美洲

美國 ８５７３０５９７ １４３８３ ８２１５１８３１ １０３１２８６

巴西 ３０９７７６６１ ２４０８２ ２９９７１３０８ ６６６５６８

阿根廷 ９２３０５７３ ５１７７８ ８８９５９９９ １２８８８９

墨西哥 ５７７２０３２ １２２５９ ５０６１９４３ ３２４８７９

加拿大 ３８６７０５７ １９１４ ３５２９６８３ ４０９９５

智利 ３６９８６６７ ５４２６ ３５００７４４ ５７８８７

非洲

南非 ３９５４９７１ １００４ ３８０８０７９ １０１１６２

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １４１０９１４１３ １６２６０６ １２６１１０５４６ １６１２７２９

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