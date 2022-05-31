《日入而息》林鄭指未必再放寬第三階段措施，傳印度向中興等查賬

《今天重點》

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李家超指再次感謝中央信任，將盡快完成組班工作；李家超稱領導人要求控制好疫情，通關須創

有利條件

林鄭稱不改變返港７日隔離措施，會加強執法調查酒吧；昨逾５萬人打第三針破紀錄，籲盡快打

針；過去一星期疫情平穩受控，呈膠著狀態；酒吧出現群組，６月下旬未必落實第三階段措施

消息指張曉明調任全國政協副秘書長

民政事務局：回歸２５周年慶祝活動不包括煙花表演

傳ＧＯＧＯＸ擬下月招股上市，集資最多１１﹒７億元

金管局表示４月新批按揭貸款額按月增加１０﹒１％；４月底外匯基金總資產按月減少９７９億

元

本財年首個月赤字４６９億元，財政儲備９１０３億元；本港４月港元存款下跌０﹒５％，人民

幣存款升６﹒４％；４月港元貨幣供應量Ｍ３按年升１﹒２％

香港年金計劃明起優化，個人保費總金額上限提高至５００萬元

本港新增３２９宗確診，再多２７宗學校呈報個案

印度審查中興和ｖｉｖｏ運營，外交部：正在密切關注

５月官方製造業ＰＭＩ回升至４９﹒６％，高於預期

統計局表示５月服務業景氣度較快修復，商務活躍度較低；５月中國經濟景氣水平改善，汽車等

生產擴張

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《即日市況》

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恒指全日高收２９１點報２１４１５，科指高收１３１點報４４８３

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《深滬股市》

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上海明起復常滬指收升１％逾月高，５月累漲逾４％

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《美元匯價》

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英鎊未能挑戰１﹒２７，建議高沽

歐元最新報１﹒０７２６╱３０，日圓最新報１２７﹒８９╱９０

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《公司業績》

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金輝集團（００１３７）附屬Ｊｉｎｈｕｉ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ首季多賺２﹒６倍

現代牙科（０３６００）首季收益總額按年跌４﹒９％至６﹒６６億元

第一太平（００１４２）附屬Ｉｎｄｏｆｏｏｄ首季多賺３６％至２﹒４萬億印尼盾

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《公司資訊》

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敏實集團（００４２５）陳斌波辭去行政總裁職務

傳富衛集團基於市況波動推遲本港ＩＰＯ計劃

中國聯通（００７６２）執董兼高級副總裁買彥州辭任，昨起生效

港交所（００３８８）冀ＥＴＦ通未來可擴大產品範圍

新城控股完成中票發行，銀行間首單房企ＣＲＭＷ落地

長實（０１１１３）及新地（０００１６）旗下屯門項目第一期命名飛揚，涉４００伙

匯豐助香港及內地客戶重新啟動不動戶或更新資料；匯豐與八達通開展商業數據合作，為商戶簡

化中小企融資流程

美團（０３６９０）外賣將投入４０００萬人民幣協助上海餐飲商戶復工

恒地（０００１２）林高演料本港樓價將保持穩定，７月本港加息機會較高

鴻海表示上海供應鏈影響趨緩，目標成為不缺料ＥＭＳ廠

國泰（００２９３）與漢莎貨運擴大業務合作協議，瑞士世界貨運加入

大成食品（０３９９９）以１﹒７億元建設肉雞電宰廠生產車間等

華潤置地（０１１０９）向一家銀行訂立１０億港元貸款融資協議

新華聯資本（００７５８）終止與鈦金屬深加工公司合作框架協議

傳ＧＯＧＯＸ擬下月招股上市，集資最多１１﹒７億元

ＩＤＧ能源投資（００６５０）所持九豐股份已於限售期結束後上市流通

海隆控股（０１６２３）簽訂總額約２１００萬美元五份鑽桿供應及塗層服務合同

華寶國際（００３３６）進一步認購１２﹒３億元人民幣廈門國際銀行金融產品

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）全國首座光伏直供換電站正式竣工投運

申萬宏源（０６８０６）被曝拖欠發放年終獎金，員工焦急發信討薪

中國華融（０２７９９）掛牌轉讓華融信托７６﹒７９％股權延期至６月７日

中國電力（０２３８０）廣東黃埔貨倉碼頭綠電交通項目正式投入運營

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《神州民企》

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佳源國際（０２７６８）繼續短暫停牌，待刊發集團或出售資產公告

三巽集團（０６６１１）首４月實現累計合同銷售金額約為９﹒７億元人民幣

大明國際（０１０９０）控股股東聯好尚未就潛在部分出售事項訂立正式協議

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《中國要聞》

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習近平撰文提人與自然共生，籲建現代環境治理體系

上海連續第三年出台支持旅遊業紓困「１２條」

內地下半年減半徵收部分乘用車車輛購置稅

外資投資Ａ股、基金等，國稅總局免徵增值稅所得稅等

外電稱華潤資本考慮私有化新西蘭蜂蜜生產商康維他

首四月服務進出口總額增２１﹒９％服貿逆差降４３％

上海明起出讓３６幅涉宅地塊

信証表示５月製造業ＰＭＩ環比大幅回升，６月或返擴張

國務院印發扎實穩住經濟一攬子政策措施

內地部分航司６月燃油附加費再上調至最高１４０元

浙江３８條措施穩經濟，發行地方專項債支持新基建

上海６月１日後仍將堅持動態清零總方針不動搖

上海下調醫院核酸檢測費，常態化檢測免費至６月底

首四月中國ＯＤＩ同比增４﹒５％至３５８﹒８億美元

官媒表示跨境證券投資流動調整不影響增持人幣資產大勢

統計局表示５月服務業景氣度較快修復，商務活躍度較低；５月中國經濟景氣水平改善，汽車等

生產擴張

上海再發指引，復工復產要堅持防控經營「兩手抓」

５月官方製造業ＰＭＩ回升至４９﹒６％，高於預期

內地鐵路客票預售期由５日恢復至１５日

人行１００億逆回購利率持平，對沖到期量

教育部成立調查組徹查教材插圖問題

北京第二批集中供地開拍，總起始價５５９﹒７億

滬銀保監表示為外貿企業提供更具針對性信貸和資金服務

財政部表示今年新增專項債８月底使用完畢，擴支持範圍

劉鶴稱加強病毒機理研究和疫苗藥物研發

人行研究局表示經濟增長底氣足韌性強，促消費大有可為

中指院表示５月樓市整體回升，一線城市成交環比降三成

深圳今年首現「日光盤」，２３９套豪宅套現５７億

市傳鄭州首套首付降至兩成，政策尚未明文已被叫停

溫州明確首置首付低至兩成，第二套住房首付最低三成

中誠信表示今年新增債券違約水平較低，惟房企風險仍高

避險氣氛濃烈，本月國企平均發債利率創記錄新低

廣發銀行發２２０億金融債，涉５０億房產併購主題債

人社部表示企業聘高校畢業生，可享補助每位１５００元

乘聯會表示車購稅減半是大紅包，銷量料增２００萬輛

工信部等四部門開展新能源汽車下鄉，２６間車企參與

農業農村部表示已成立三夏專班指導督導夏收受阻問題

印度審查中興和ｖｉｖｏ運營，外交部表示正在密切關注

美國頻發積極對台明確信號，北京籲將拜登的表態落實

人保財險原黨委書記、總裁林智勇接受審查調查

中基協表示４月私募資管產品設立規模環比減５５﹒６％

抖音直播禁止未成年打賞消費，禁止以打賞額度為唯一依據排名

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１９％，報１６８０７﹒７７點

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《其他消息》

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李家超稱施政方針應「以人為本」，為市民解決問題；李家超今早在北京與夏寶龍會面，中午返

港

慶回歸活動陸續推出，主題曲《前》打頭炮

林鄭稱習近平指需堅持完善後選舉制度一語中的

消息指張曉明調任全國政協副秘書長

金管局表示４月新批按揭貸款額按月增加１０﹒１％；４月底外匯基金總資產按月減少９７９億

元

本財年首個月赤字４６９億元，財政儲備９１０３億元

本港４月港元存款下跌０﹒５％，人民幣存款升６﹒４％；４月港元貨幣供應量Ｍ３按年升１﹒

２％

許正宇稱積極推動大灣區保險售後服務中心早日出台

政府准特定訪客免工作簽證來港，涵蓋醫療創科等十界別

地建會冀李家超早日落實選舉宏圖，為港開創美好新篇

喜雋旗下深水埗住宅喜．揚涉８３伙，預計下月推售

團結香港基金倡精簡建屋行政程序，加強進程披露；團結香港基金料未來６－１０年私樓落成未

達長策目標

深股通額度全日用９１億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用１０６億元，外資淨流入

１３９億元

中學校長會表示教育界青黃不接，呼籲當局提早規劃

珍寶海鮮舫下月移離香港，林鄭稱不打算出資營運

珍寶海鮮舫將移離香港，旅遊界盼政府暫出資留船疫後再找投資者

男團Ｍｉｒｒｏｒ演唱會門票實名開售，民政局指運作暢順網民反駁

致同表示去年香港上市公司買賣協議宗數按年跌２６％；對下半年企業交易反彈審慎樂觀，料Ｓ

ＰＡＣ短期影響有限

投資推廣署與羅兵咸發表大灣區聯合投資指南

梁振英稱世界變局加速演變，香港要思考如何趨吉避凶

ＡｌｉｐａｙＨＫ與新地商場推出消費優惠，最高享１７５元獎賞

關天敏獲委任為區域法院法官，明起生效

香港年金計劃明起優化，個人保費總金額上限提高至５００萬元

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《俄烏開戰》

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普京承諾烏國糧食出口不受阻，拜登拒援烏遠程火箭炮

美元依賴度降低，盧布人民幣月度成交額飆升

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《新冠肺炎》

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本港新增３２９宗確診，再多２７宗學校呈報個案

中環兩酒吧群組再多１４人染疫

上海昨增確診病例９例和無症狀感染者２２例

何栢良建議放寬演唱會入座率至１００％

全國昨新增本土陽性９７宗，上海社會面新增重新歸零

北京增１６例確診和２例無症狀，海淀及豐台居家辦公

北京金準醫學檢驗實驗室被海淀市監局吊銷執照

台灣新增８萬宗本土個案，入境旅客明起取消鼻咽採樣

文旅部放寬跨省團隊旅遊規定，不對全行業「一刀切」

東瀛遊（０６８８２）回港隔離７日礙旅遊業復健，冀政府放寬要求；日本團價格遠高於疫前，

已有幾組客成團

林鄭稱不改變返港７日隔離措施，會加強執法調查酒吧；昨逾５萬人打第三針破紀錄，籲盡快打

針；過去一星期疫情平穩受控，呈膠著狀態；酒吧出現群組，６月下旬未必落實第三階段措施

標普表示內地經濟政策支持非廣泛性，財務指標風險升

港大及國藥合作在港展開Ｏｍｉｃｒｏｎ疫苗臨床試驗

確診群組頻現，傳港府擬停辦七一煙花匯演

疫苗通行證第三階段今實施，６０萬人逾期未打針

飲食業界料疫苗通三針要求對生意影響不大

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