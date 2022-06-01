《油金掠影》油組產量目標擬剔俄羅斯，期油個別發展，金價按月跌

《經濟通通訊社１日專訊》據報石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）有成員正考慮自產油目標排除

俄羅斯，變相其餘成員國要提高產量，沙地阿拉伯、阿聯酋等或有望大幅增產，隔晚兩大期油升

跌互見。紐約期油收跌０﹒４％，報每桶１１４﹒６７美元；布蘭特期油升勢強勁，再升１％，

收報每桶１２２﹒８４美元。按月紐油漲９﹒５％，布油大升１２﹒４％。

歐盟通過禁運海上進口的俄羅斯石油，暫時豁免管道運輸石油，但已包括三分之二的俄羅斯

進口石油。此外，上海正式解封低風險地區同時大舉促進經濟，原油需求有增無減。



＊美匯及孳息高企，金價５月跌逾３％＊



儘管近期美元有回落跡象，但整個５月合計美元與美國國債孳息率均處於偏高水平，金價此

期間受壓。隔晚金價跌０﹒５％或是８﹒９美元，收報每盎司１８４８﹒４０美元，５月按月跌

３﹒１％。一般而言，美元升值令美元計價的黃金對海外投資者成本更高，孳息率攀升亦不利無

息的黃金。

其餘貴金屬方面，白銀跌１﹒８％報每盎司２１﹒６８８美元，鉑金升２﹒７％報每盎司

９６８﹒３０美元，鈀金挫２﹒４％報每盎司２００６﹒３０美元。（ｈｃ）

