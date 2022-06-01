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即市新聞

01/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本月港股後市可審慎看好

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。每個月最後第二個交易日為該月份期貨、期權的到期日（亦
稱為最後交易日），最後一個交易日則為該月份場外股票期權到期日，這是很多投資者，甚至很
多市場人士都沒有弄清楚的。根據經驗，這兩個交易日大市的整體走勢多屬相同；換言之，好淡
大戶的其中一方會連續兩個交易日控制大局。但於所有期貨、期權的最後結算價都訂好後，市況
便不會一面倒上升或下跌。
　　很多時候，好淡大戶於每個月最後兩、三個交易日進行拉鋸戰後，大市的真正方向會於下個
月第一個交易日浮現。因此，今天（１日）投資者應特別留意市況變化，看看好淡雙方進攻時的
積極性和進取性，再配合圖表變化作分析，以判斷後市的走向。觀乎近日港股局勢的變化，以及
轉好的投資氣候，本月港股後市可審慎看好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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