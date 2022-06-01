《缸邊隨筆－石鏡泉》再發酵

《缸邊隨筆》昨日（３１日）３３板塊升跌情況：
迄１２：３０，上升板塊：２９；下跌板塊：４。
至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。
前市恒指收：２１１２３﹒９３。
昨市恒指收：２１４１５﹒２０，升２９１﹒２７。
前市期指收：２１０６７。
昨市期指收：２１３９４，升４０２。
前市低水：５７；昨市低水：２１。
前市大市成交：１２８８﹒１１億元。
昨市大市成交：２４５６﹒０２億元，增１１６７﹒９１億元。
前市期指成交：７８６１張。
昨市期指成交：１２９９５６張，增１２２０９５張。
造好的麵包，一般要二次發酵。昨天文題是《等發酵》，今天文題是《再發酵》，因為國務
院又再出招。
出甚麼招都是要走著瞧：
第一瞧：深圳樓盤再現日光盤，即是推出之日便沽清。
第二瞧：各地陸續推出利樓房的政策，成效待觀察，看有幾多日光盤？
第三瞧：上海會６月１日解封，會全面復工，這會對６月的經濟數據產生正面影響。
第四瞧：今個月的製造業ＰＭＩ指數已見自４７﹒４回升至４９﹒６，但仍是低於５０的盛
衰分界線。下個月的製造業ＰＭＩ指數會否升破５０的盛衰分界線？
第五瞧：５月的服務業商務活動指數由４０﹒０勁升至４７﹒１，６月的服務業商務活動指
數應不單要升逾５０的盛衰線，更應升至５２或以上水平。
瞧了中國要瞧美國：
美儲局話會在６月縮表，會在６月１日便縮嗎？對美股市又有甚麼影響。
德國通脹高達８﹒７％，為６０年來最高。歐洲你加息否？美匯會跌回至１００下？６月３
日的美就業數據會否出現失業人多了呢？《資深投資者 石鏡泉》
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
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