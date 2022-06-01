《缸邊隨筆－石鏡泉》再發酵

《缸邊隨筆》昨日（３１日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２９；下跌板塊：４。



至４：３０收，上升板塊：３０；下跌板塊：３。



前市恒指收：２１１２３﹒９３。



昨市恒指收：２１４１５﹒２０，升２９１﹒２７。



前市期指收：２１０６７。



昨市期指收：２１３９４，升４０２。



前市低水：５７；昨市低水：２１。



前市大市成交：１２８８﹒１１億元。



昨市大市成交：２４５６﹒０２億元，增１１６７﹒９１億元。



前市期指成交：７８６１張。



昨市期指成交：１２９９５６張，增１２２０９５張。



造好的麵包，一般要二次發酵。昨天文題是《等發酵》，今天文題是《再發酵》，因為國務

院又再出招。



出甚麼招都是要走著瞧：



第一瞧：深圳樓盤再現日光盤，即是推出之日便沽清。



第二瞧：各地陸續推出利樓房的政策，成效待觀察，看有幾多日光盤？



第三瞧：上海會６月１日解封，會全面復工，這會對６月的經濟數據產生正面影響。



第四瞧：今個月的製造業ＰＭＩ指數已見自４７﹒４回升至４９﹒６，但仍是低於５０的盛

衰分界線。下個月的製造業ＰＭＩ指數會否升破５０的盛衰分界線？



第五瞧：５月的服務業商務活動指數由４０﹒０勁升至４７﹒１，６月的服務業商務活動指

數應不單要升逾５０的盛衰線，更應升至５２或以上水平。



瞧了中國要瞧美國：



美儲局話會在６月縮表，會在６月１日便縮嗎？對美股市又有甚麼影響。



德國通脹高達８﹒７％，為６０年來最高。歐洲你加息否？美匯會跌回至１００下？６月３

日的美就業數據會否出現失業人多了呢？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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