《專家之言－何志銘》料市場對Ａ股信心漸復，港股上升趨勢未變

《專家之言》昨（３１日）恒指低開１７點，早段曾跌９４點低見２１０２９點，其後反覆
上升，科技股午後走勢明顯轉強。當中的ＡＴＭＸＪ，美團（０３６９０）收市升６﹒８％，報
１８７元，騰訊（００７００）升３﹒５４％，收報３６２﹒４元，阿里巴巴（０９９８８）報
９５﹒２５元，升１﹒４２％，京東（０９６１８）報２２６元，升１﹒４４％。主板股票的升
跌比率為２８比１３，上升股份１１９４隻（升幅３﹒５％），恒指成分股４８隻股份上升，而
下跌股份有１６隻，升跌比率為７３比２４（上日為６７比３３） ，恒指以全日高位
２１４１５點收市，升２９１點或１﹒３８％，連升三日（累升１２９９點或６﹒５％），大市
成交總額按日大升９１％至２４５６﹒０２億元，國指升１６１點或２﹒２３％，收７４１６點
，恒生科技指數升１３１點或３﹒０２％，收４４８３點。滬、深港通南下交易分別淨流入
１４﹒１３億及２０﹒７８億元人民幣。
＊內地頻出招救市，恒指短線或上試２２１００點＊
後市方面，鑑於內地疫情緩和，加上上海等城市出招救經濟，多地陸續派發消費券，隨著阿
爺頻頻出手救市，相信更多的區域和地方層面的消費政策即將出台，屆時市場對中國股市逐步恢
復信心。回至港股方面而言，按日線圖分析，港股已連續兩日企穩在５０天線上，上升趨勢未受
破壞，收市更突破５月初時的高位即２１２９１點。隨住５０天線開始向上升，保歷加通道逐步
擴闊，恒指短線仍有機會上試１００天線（即約２２１００點）水平。《獨立股評人 何志銘》
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載