《專家之言－何志銘》料市場對Ａ股信心漸復，港股上升趨勢未變

《專家之言》昨（３１日）恒指低開１７點，早段曾跌９４點低見２１０２９點，其後反覆

上升，科技股午後走勢明顯轉強。當中的ＡＴＭＸＪ，美團（０３６９０）收市升６﹒８％，報

１８７元，騰訊（００７００）升３﹒５４％，收報３６２﹒４元，阿里巴巴（０９９８８）報

９５﹒２５元，升１﹒４２％，京東（０９６１８）報２２６元，升１﹒４４％。主板股票的升

跌比率為２８比１３，上升股份１１９４隻（升幅３﹒５％），恒指成分股４８隻股份上升，而

下跌股份有１６隻，升跌比率為７３比２４（上日為６７比３３） ，恒指以全日高位

２１４１５點收市，升２９１點或１﹒３８％，連升三日（累升１２９９點或６﹒５％），大市

成交總額按日大升９１％至２４５６﹒０２億元，國指升１６１點或２﹒２３％，收７４１６點

，恒生科技指數升１３１點或３﹒０２％，收４４８３點。滬、深港通南下交易分別淨流入

１４﹒１３億及２０﹒７８億元人民幣。



＊內地頻出招救市，恒指短線或上試２２１００點＊



後市方面，鑑於內地疫情緩和，加上上海等城市出招救經濟，多地陸續派發消費券，隨著阿

爺頻頻出手救市，相信更多的區域和地方層面的消費政策即將出台，屆時市場對中國股市逐步恢

復信心。回至港股方面而言，按日線圖分析，港股已連續兩日企穩在５０天線上，上升趨勢未受

破壞，收市更突破５月初時的高位即２１２９１點。隨住５０天線開始向上升，保歷加通道逐步

擴闊，恒指短線仍有機會上試１００天線（即約２２１００點）水平。《獨立股評人 何志銘》



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