【外圍經濟】德國４月零售銷售按月跌５﹒４％，是１年來最大跌幅

《經濟通通訊社１日專訊》德國４月零售銷售按月下跌５﹒４％，是１年來最大跌幅，且遠
高於市場預期的０﹒２％跌幅，原因是高通脹，尤其是食物成本上升打擊消費意欲。
食品銷售跌幅更達到破紀錄的７﹒７％，非食品類跌幅則達到４﹒４％，衣履跌４﹒３％，
百貨零售跌７％。加油站的消費額亦下跌。但網上購物和郵購則上升５﹒４％。（ｊｆ）
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