《台股攻略－黃振宇》電子股普遍走弱，台股終止３連升

《台股攻略》美股下挫，台股今日（１日）走勢波動，電子股普遍走弱，金融股受壓，加權

指數終止連續三個交易日上升紀錄，跌１３２點，收１６６７５點，全日波幅 １６２點，成交

金額為新台幣２５２８﹒５３億元，三大法人合計淨賣出新台幣１０１﹒６３億元。

電子權值股的台積電今日轉跌２％，收新台幣５４９元；聯電跌０﹒４％，收新台幣

５１﹒２元；日月光、友達及欣興同步受壓，均跌１﹒４％至４﹒６％；國巨及聯發科無起跌。

日經亞洲（Ｎｉｋｋｅｉ Ａｓｉａ）報導，包括台積電及鴻海在內的台灣科技企業正積極與日

本車商結盟，其中，鴻海在昨日的股東會宣布，預計到２０２５年，集團的電動車生產規模每年

可達５０萬至７５萬輛，屆時市佔率達５％，消息刺激鴻海今日逆市上揚，一度衝上新台幣

１１６元，創１０個月新高，收新台幣１１４﹒５ 元，升１﹒３％；鴻家軍同步吸引資金進駐

，其中天鈺升超過８％，台揚、鴻準、榮創、位速、正達及廣宇均升１﹒２％至３﹒２％。大價

股方面，矽力－ＫＹ 跌３﹒５％，收新台幣２９３５元，失守新台幣３０００元關口；信驊、

旭隼、緯穎、富邦媒及嘉澤均跌１﹒１％至５﹒４％，力旺、譜瑞－ＫＹ、亞德客－ＫＹ則升

１﹒７％至２﹒６％。金融股全面下挫，其中第一金大跌３﹒１％，玉山金、元大金、台新金、

中信金及永豐金均跌超過２％；國泰金、華南金及開發金均跌１％。貨櫃三雄受資金追捧，陽明

收新台幣１２６元，升１﹒２％；長榮收新台幣１４４﹒５元，升２﹒９％；萬海收新台幣

１５９﹒５元，升１﹒６％。散裝航運股回勇，慧洋－ＫＹ升４﹒５％，中航及新興亦升超過

１％。網通廠正文受惠美國６５０ 億美元寬頻基建計劃，集團今日表示，近期光纖設備訂單需

求強勁，今年出貨將達５００萬套，按年增六成，下半年出貨量持續增長，更獲法人看好集團盈

利可望同步上揚。

台股歷經４月的重挫後，５月跌深反彈，但踏入６月首個交易日，指數在１６８００點受壓

，但短期震盪將為投資者帶來趁低吸納機會，建議可留意前景較好的電子權值股及今日逆市上揚

的航運股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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