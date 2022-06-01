《窩輪豪情－梁業豪》完成回吐後，有力再升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、必需性

消費業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中升

控股（００８８１）、中海油（００８８３）與美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選中石化（００３８６）、長實（０１１１３）與中國建築國際（０３３１１）。

今早（１日）港股開局並不理想，看來回吐市況急於展開。恒指期貨低開１０９點，先往下

找尋即市支持位；大家應留意１５分鐘圖與小時圖的形勢變化，以判斷回吐幅度會否擴大，以及

好友會否很快便發動反攻。小時圖保歷加通道頂部得而復失，價位的升勢放緩，但五個主要技術

分析指標皆維持利好。２１２１６為即市好淡分水嶺，２０７４６則屬於不宜有失的即市支持位

。初步估計，淡友的反攻力度有限，港股於完成回吐後，將有力再升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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